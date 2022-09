A hólyaghurut kialakulása

A közhiedelemmel ellentétben nemcsak akkor „fázhatunk fel", ha hideg van, hanem nyáron is megbetegedhetünk. Az altest lehűlése szerepet játszhat ugyan a hólyaghurut kialakulásában, hiszen olyankor meggyengül szervezetünk helyi védekezőrendszere, így a kórokozók könnyebben szaporodnak el. Tehát valójában baktériumfertőzésről van szó, amit az esetek legnagyobb százalékában az E. coli bélbaktérium okoz. A húgycső külső nyílása, a hüvelybemenet és a végbélnyílás közelsége miatt a kórokozók akadálytalanul megtelepedhetnek a húgycső közelében. A mindössze néhány centiméteres női húgycsövön át pedig igen könnyen elérik a hólyagot. A hólyagba feljutott baktériumok rendkívül gyorsan képesek megtapadni és szaporodni, így már az első tünetek jelentkezésekor lépnünk kell, hogy ne váljon súlyosabbá a betegségünk.

A hólyaghurut megelőzése

Ahogyan már szó volt róla, teljes biztonsággal nem tudjuk elkerülni, de néhány alapszabályt betartva kisebb eséllyel leszünk betegek. Tehát – pláne, ha hajlamos vagy a felfázásra – nyáron se üldögélj hideg felületen, és a járólapon se mezítláb mászkálj. A fürdőruhádat úszás után cseréld át szárazra, és akkor se maradjon rajtad a vizes ruha, ha megázol. Bármilyen meleg is van, éjszaka legalább a derekadat takard be egy vékony pléddel. Ha már hűvös az idő, viselj olyan felsőket, amelyek védik a hasadat-derekadat, ha kirándulni mész, hasznos lehet a derékmelegítő vagy egy aláöltöző és természetesen a vastag talpú, meleg cipő, hogy semmiképp ne fázz meg. Az is fontos, hogy mindig időben menj vécére, ne tartogasd a vizeletet, gondoskodj a hólyag rendszeres és teljes ürítéséről. Ha túl sokáig van a vizelet a hólyagban, az szintén a baktériumok elszaporodásához vezet. Lényeges, hogy mindig igyál elég folyadékot, ugyanis a besűrűsödött vizelet kedvez a baktériumok szaporodásának.

A hólyaghurut tünetei

A hólyaghurut tünetei jellegzetesek: gyakori vizelési inger, miközben egy alkalommal csak nagyon kevés – sokszor zavaros, rossz szagú – vizelet ürül, pisilés közbeni égő-csípő érzés, alhasi fájdalom. Az egyszerű hólyaghurut sok esetben magától gyógyul, illetve jól reagál a korai tünetek jelentkezésekor elkezdett kezelésre, de előfordul, hogy krónikussá vagy súlyosabbá válik. A komplikált hólyaghurut lázzal, levertséggel, véres vizelettel jár, ha ilyet tapasztalsz, azonnal fordulj orvoshoz.

Kihez fordulj, ha megbetegedtél?

A hólyaghurut tüneteinek jelentkezésekor sokan tanácstalanok, hogy milyen orvoshoz menjenek. Első körben lehet, hogy a háziorvos is tudja, mit tegyél, de még jobb, ha urológust vagy nőgyógyászt keresel fel a problémáddal, aki a tüneteid meghallgatásán túl vizsgálatokat is végez. Ez akkor különösen fontos, ha visszatérő a problémád, tehát évente legalább háromszor hólyaghurutod van.

Így kezeld az enyhe tüneteket

Arról már szó esett, hogy az enyhe hólyaghurut sokszor spontán vagy otthoni kezelés hatására meggyógyul. A legtöbb esetben tehát nincs szükség antibiotikumra. Ha időben elkezdesz sok folyadékot fogyasztani és ezáltal jól átmosni a húgyutakat, illetve beszerzel a patikában olyan gyógynövényalapú készítményt, ami jó a felfázásra, a hólyaghurut kezdeti enyhe tünetei antibiotikum szedése nélkül is elmúlhatnak.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.

