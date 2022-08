Gömöri András Máté a kavicsos úton csúszott meg a papucsával. Kifordult, majd el is tört a bokája.

Gömöri András Máté a közösségi oldalán számolt be a balesetről, ami miatt egy időre el kell búcsúznia a színháztól és a testépítő versenyektől is.

"Ez a 30as dolog nem indul fényesen... Darabos külső boka törés... Holnap reggel műtenek... És tudom mire gondoltok, de nem... nem edzésen történt... probléma nélkül guggolok 200kg felett, de a kavicsos út és a gumipapucs ezt hozta...Kifordult a lábam és a szép nagy testem rápuffant a bokámra... Verseny off... Színház off... GAME off..." - írta.