A népszerű színész, Gömöri András Máté hihetetlen átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Máté természetes módon, odafigyelve az étkezésre és az edzésre lett egy izomkolosszus. Kitartásának köszönhetően Naturál Testépítő Olimpiai aranyérmes lett, de nem áll meg itt: ezúttal hat hétig tömegelt, hogy elérje a 110 kilót.