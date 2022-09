A hüvely egészséges állapotának fenntartásához alapvető feladat a hüvelyflóra érzékeny egyensúlyának megőrzése. Ha ez az egyensúly felborul, az intimzóna enyhén savas kémhatása megváltozik, a hüvelyben élő kórokozók elszaporodnak, kellemetlen tüneteket okozva ezzel.

Kevesen tudják, de a hüvelyflóra természetes része a Candida albicans is, amely olyan élesztőgombafaj, amely a flóra egyensúlyának felborulása esetén általában a tünetekért felel. A Candida albicans savas pH mellett nem képes szaporodni, ám az egyensúly felborulása után semmi sem gátolja abban, hogy jól belakja a hüvelyt és a környékét, ahol könnyedén nagy bajt tud csinálni.

Mitől borulhat fel az egyensúly?Számos tényező játszik szerepet a hüvelyflóra megváltozásában. Megtörténhet ez például egy antibiotikum-kúra, a túlzásba vitt vagy elégtelen intimhigiénia miatt, és a gyakori, indokolatlanul végzett irrigálás is okozhat problémát.

A női szervezetben zajló jelentős hormonális változások (fogamzásgátlók szedése, várandósság, változókor), bizonyos kémiai anyagok (szappan, tusfürdő, textilöblítő), krónikus betegségek (diabétesz) vagy pszichés okok (lelki trauma vagy tartós stressz) is állhatnak a hüvelyflóra megváltozásának hátterében. Sőt, a túlzott szénhidrátbevitel is szerepet játszhat a hüvelygomba kialakulásában, ahogy a szűk, szintetikus anyagból készült fehérnemű viselése is kerülendő.

Ez történik, ha felborul a flóra egyensúlyaMinden nő ismeri a szervezetét annyira, hogy tudja, milyen az egészséges hüvelyi folyása. Ha úgy látod, hogy megváltozott a váladék mennyisége, állaga, színe vagy szaga, esetleg viszkető érzést tapasztalsz, érdemes mihamarabb felkeresni egy orvost. Nem azért, mert otthon nem kezelhető a probléma, sokkal inkább azért, mert a szexuális fertőzések is sok esetben a hüvelyfolyás megváltozásával járnak.

Ha megvan a jelenség oka, akkor a célzott kezelés mellett nagyon fontos a hüvely enyhén savas közegének, valamint a védő hatású tejsavbaktériumok (Lactobacillusok) állományának helyreállítása. Erre a célra számos készítmény kapható recept nélkül a patikákban, így azt tanácsoljuk, hogy szenvedés helyett minél előbb kezeld helyén a problémát.

Ezt tedd, hogy elkerüld a kellemetlen fertőzéseketMivel a vagina öntisztuló testtájék, próbáld meg kerülni az illatosított intim mosakodókat, ezeknek a gyakori használatával ugyanis sokkal inkább ártunk, mint segítünk. Ha már kialakult az intim fertőzés, akkor se erőltesd ezeket a kemikáliákat, válassz inkább olyan készítményt, ami nem tartalmaz illatanyagot. Viselj pamutból készült alsóneműt, és felejtsd el a szűk, műszálas darabokat, ezek ugyanis akadályozzák a megfelelő szellőzést. Ha antibiotikumot szedsz, ügyelj a hüvelyflóra védelmére, WC-használat után pedig minden esetben elölről hátrafelé törölj.

Ügyelj tehát arra, hogy megelőzd a hüvelyflóra felborulását, ha pedig már megvan a baj, szenvedés helyett minél előbb kezeld, hogy újra gond nélkül éld a mindennapokat!

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária támogatta.

Hirdetés

A Micovag patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelygomba kiegészítő kezelésére.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!