A hólyaghurut a legváratlanabb pillanatokban keserítheti meg az életünket. A kellemetlen betegséget 10 emberből 9 legalább egyszer megtapasztalja élete során. Tény, a „felfázást" a legnagyobb elővigyázatosság ellenére sem tudjuk teljesen biztosan elkerülni, de kellő odafigyeléssel minimalizálhatjuk az előfordulásának kockázatát. Ha pedig időben kezeljük a bajt, néhány nap múlva többnyire rendbe is jövünk.

Alábbi tesztünk segítségével kiderítheted, mennyire vagy hajlamos a hólyaghurutra, majd azt is megtudhatod, mit kell tenned, hogy lehetőség szerint ne jöjjön elő a kellemetlen tünetekkel járó probléma. Töltsd ki a tesztet, add össze a pontszámaidat és olvasd el, te melyik csoportba tartozol.

Hajlamos vagy a felfázásra?

1. Melyik korcsoportba tartozol?

· 30 év alatt (7 pont)

· 30-45 éves (5 pont)

· 45 év felett (10 pont)

2. Milyen gyakran élsz szexuális életet?

· Naponta (10 pont)

· Hetente többször (7 pont)

· Havonta néhányszor (5 pont)

· Nem jellemző (1 pont)

3. Mennyi folyadékot fogyasztasz általában egy nap?

· Naponta 2-3 liter folyadékot (5 pont)

· 1-2 liter között (7 pont)

· 1 liternél kevesebbet fogyasztok naponta (10 pont)

4. Milyen gyakran fogyasztasz friss gyümölcsöt, zöldséget?

· Naponta (2 pont)

· Hetente egy-két alkalommal (4 pont)

· Havonta egy-két alkalommal (8 pont)

5. Az itt felsoroltak közül hány fajta élelmiszert fogyasztasz napi szinten? Halfélék, szárnyas húsok, gyümölcsök, zöldségek, teljes kiőrlésű gabona.

· Ilyesmit ritkán fogyasztok (8 pont)

· Kettőt vagy hármat biztosan (4 pont)

· Csak így étkezem (2 pont)

6. Milyen gyakorisággal sportolsz?

· Nincs rá időm (8 pont)

· Hetente kétszer-háromszor (4 pont)

· Havonta néhányszor (2 pont)

7. Hogyan öltözködsz ősszel, illetve télen?

· Az évszaknak megfelelően rétegesen, melegen (2 pont)

· Fontos számomra a divatos megjelenés (8 pont)

· Minél kevesebb, annál jobb (10 pont)

8. Általában milyen fehérneműt viselsz?

· Selymet vagy műszálas anyagút, kedvencem a tanga (10 pont)

· Csak pamut alsóneműt viselek (5 pont)

· Változó, ami jól áll (7 pont)

9. Hogyan tartod tisztán az intim részeidet?

· Többféle intim készítményt és illatosított mosakodókat használok (7 pont)

· Csak bőséges langyos vizet (3 pont)

· Kívül-belül naponta többször is tisztálkodom „odalent" (10 pont)

10. A testi együttlét után hogyan tisztálkodsz?

· Szex után azonnal lezuhanyozom (5 pont)

· A párommal előtte és utána is tisztálkodunk és pisilünk (2 pont)

· Szeretem magamon érezni a partnerem illatát (10 pont)

Értékelés:

26-48 pont: Gratulálunk, úgy tűnik, tisztában vagy azzal, hogyan előzheted meg a hólyaghurut kialakulását. Ez persze nem zárja ki a felfázás lehetőségét, de már sokat tettél azért, hogy megelőzd a bajt. A sportolás, a helyes öltözködés és a megfelelő intimhigiéné jelentősen csökkenti a hólyaghurut kockázatát.

49-71 pont: Az eredményed alapján közepes hajlamod van a hólyaghurutra. Figyelj picit jobban az életviteledre, hogy csökkentsd a fertőzés kockázatát. Az intim testrészeid tisztán tartására használj kevesebb illatos mosakodót, és ha teheted, viselj inkább pamut alsóneműt, figyelj oda a megfelelő, réteges öltözködésre és fogyassz sok folyadékot.

72-92 pont: Ha nem változtatsz, pórul járhatsz! A hólyaghurut kínos tünetei, a folytonos pisilési inger és az égő, csípő érzés bármikor jelentkezhetnek. Ha szereted falni az élet örömeit, mindenképpen figyelned kell, hiszen a heves szexuális együttlétek után könnyebben alakulhat ki hólyaghurut. A kockázatot csökkentheted, ha aktus előtt és után is pisiltek és tisztálkodtok, illetve, ha a csábos fehérneműket csak az együttlétre tartogatod, mert azok könnyedén „utaztatják" a kórokozókat a végbélnyílás felől. Mindenképp figyelj oda a helyes, réteges öltözködésre, és az intim tisztálkodásnál kerüld az illatos mosakodókat és készítményeket. Sose tartogasd a vizeleted túl hosszú ideig!

Ha válaszoltál a fenti kérdésekre, most már tudod, melyek azok a dolgok, amelyeken változtatnod kell, hogy minél ritkábban kelljen gyakori vizelési ingerrel, égő-csípő vizeléssel és alhasi fájdalommal bajlódnod.

Fontos, hogy az alábbi dolgokat mindig tartsd szem előtt!

Ne vidd túlzásba az intim tisztálkodást. Bőven elég, ha meleg vízzel mosakszol odalenn, a különböző kemikáliák többet ártanak, mint használnak. Szexuális együttlét után azonban mindig zuhanyozz le, és a hétköznapokban a pamut alsóneműt részesítsd előnyben. A helyes étkezés fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni, mint ahogyan azt sem, hogy nagyon sok betegség – így a hólyaghurut – előfordulásának esélye csökkenthető, ha sok folyadékot fogyasztasz.

Ahogy korábban már írtunk róla, az enyhe hólyaghurut sokszor spontán vagy otthoni kezelés hatására meggyógyul. A legtöbb esetben tehát nincs szükség antibiotikumra. Ha időben kezdesz el sok folyadékot fogyasztani és ezáltal jól átmosni a húgyutakat, illetve beszerzel a patikában olyan gyógynövényalapú készítményt, amely jó a felfázásra, a hólyaghurut kezdeti enyhe tünetei antibiotikum szedése nélkül is elmúlhatnak. Ha mindezek ellenére sem rendeződnek a tüneteid pár nap alatt, fordulj orvoshoz! Első körben lehet, hogy a háziorvos is tudja, mit tegyél, de még jobb, ha urológust vagy nőgyógyászt keresel fel a problémáddal, aki a tüneteid meghallgatásán túl vizsgálatokat is végez, és kiválasztja a neked legmegfelelőbb orvosságot.

