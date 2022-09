"Többek között nem ihat alkoholtartalmú italokat, bár ezt könnyen elfogadta, ez picit sem okozott számára problémát. Naponta másfél liter folyadéknál nem vihet be többet a szervezetébe, hogy ne terhelje túl a szívét. Igyekszem az étkezésére is odafigyelni, és ő mindent ügyesen be is tart. Mivel én cukormentesen és egészségesen étkezem, Inti is szívesen hagy fel a régi szokásaival" - mondta el Aleska a Borsnak.