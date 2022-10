"Jól vagyok, jól vagyok, most tényleg nem kell aggódni értem, már híztam is egy kilót. Angéla olyan jól főz, hogy ez nem is csoda. Szerencsére a szívműtétem óta sem kell diétáznom, így nem vonom meg magamtól a finom falatokat. Nincsenek extra kívánságaim, Angéla csak bemondja, mit főz, én meg csípőre teszem a kezem, és az mondom, jól van akkor. Most épp a fokhagymakrémleves, a krumplipüré, a csirkepörkölt és a rántott hús a favorit, de Angéla mindent fantasztikusan készít el" - mondta Bodrogi Gyula a Blikknek, aki családjától egy futópadot is kapott, amin rendszeresen gyalogol.



"Ha van még húsz-harminc évem, azt a színpadon képzelem el, a többit meg majd kertészkedve, nyugdíjasként" - mondta a színművész.