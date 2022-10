"A támadás után Elemér már nem járhatott többé vissza az iskolába, azóta pedig már el is tanácsolták, kirúgták az intézményből. A fiamnak akkor csupán egy hónapja volt hátra a nyolcadik osztályból, azóta pedig már el is kezdte a tokaji rendészeti középiskolát, hiszen rendőr szeretne lenni. Néhányszor találkoztam, összefutottam a gyerekem késelőjével, amikor mentem munkába, de néhány hete ő is találkozott vele véletlen. A történtek óta nem igazán ment el itthonról és külföldön is hosszabb időt töltött a testvérénél, most viszont éppen az állomáson sétált a barátjával, amikor ez a másik fiú beszólt neki valamit, de Dominik szerencsére rá sem hederített" - mesélte a Blikknek Dominik édesanyja.

Dominik azt mondja, jól van, igyekszik feldolgozni a történteket. Egyszer találkozott Elemérrel, de a támadó nem kért bocsánatot.

"Kisebb hegek még mindig látszódnak a testemen, de szerencsére nem vészes. Lelkileg is jól vagyok, nem kellett pszichológust sem igénybe venni" - mondta a lapnak a megkéselt fiú.

Elemér korábban azt állította, hogy őt támadták egy focis incidens miatt, ő csak védekezett. Ezzel szemben Dominik azt mondta, Elemér azzal is megfenyegette, hogy megöli, és szándéskosan vágott ki több darabot is a testéből.