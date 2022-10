Zsombi amellett, hogy most nagyot nőtt, sok kis apró dologban egyre ügyesebb. Nagyon sokat számít a kerekesszék, amit egyre magabiztosabban használ. Már önállóan tud vele közlekedni a lakásban, most pedig kinti terepen próbálgatjuk, hogy nem a babakocsit visszük, hanem a kerekest. Jobban tud így a gyerekek után menni, ha játszanak.

(...) Sokat fejlődött már beszédben és a nyelésben is, most már pohárból is tudott inni, ami eddig lehetetlen volt. Határozottabbak a mozdulatai, a keze is sokat erősödött, már tornyot épít és matricákat ragaszt. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen jól halad" – részletezte Szabina, majd arra is kitért, hogy Zsombi a szavak formálása terén is egyre nagyobb lépésekkel halad előre.