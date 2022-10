Bakteriális vaginózis

A bakteriális vaginózis esetében a hüvelyben található Lactobacillusok száma valamilyen okból lecsökken, így a hüvelyflóra normál egyensúlya felborul, ami kedvez a kis létszámban jelen lévő más, kártékony baktériumok elszaporodásának. Tünete a nagyobb mennyiségű, híg, tejsavószerű, szürkésfehér, bőséges hüvelyi váladék, amely gyakran kellemetlen halszagot áraszt. Nem minden esetben, de előfordulhat, hogy a folyás mellett viszkető, égő, csípő érzést tapasztalunk. A kezeletlen probléma a továbbiakban komolyabb szövődményeket, például méhnyálkahártya- vagy kismedence-gyulladást is okozhat. Bakteriális vaginózis esetén a kórokozók antibiotikummal történő elpusztítása mellett a kezelés nélkülözhetetlen eleme a normál flóra mielőbbi helyreállítása, hogy a problémánk ne újuljon ki.

Gombás hüvelyfertőzés

A hüvelygombát a legtöbb nő élete során legalább egyszer már megtapasztalta. Akárcsak a bakteriális hüvelyfertőzésért, úgy a hüvelygomba kialakulásáért is többnyire a nő szervezetében bekövetkezett kedvezőtlen változások a felelősek. A tünetek itt is nagyon kellemetlenek: a hüvelyváladék színe fehéres-sárgás, állaga pedig darabos, „túrós" jellegű lesz. A szeméremtesten általában égő, viszkető érzést tapasztalhatunk. A hüvelygomba könnyen kezelhető, ám, ha nem vagy benne teljesen biztos, hogy mi okozza a panaszaidat, érdemes mielőbb szakemberhez fordulni. A gombás hüvelyfertőzés esetében a megelőzés is nagyon fontos. Bizonyos ételek segíthetnek a hüvelyflóra egyensúlyának fenntartásában, így áttételesen a velünk együtt élő különböző gombafajok vagy baktériumok túlzott szaporodásának megakadályozásában is. Vannak olyan ételek, mint például a cukrok, amelyekből jobb, ha kevesebbet fogyasztunk, ha hajlamosak vagyunk a gombás hüvelyfertőzésre.

Hüvelyszárazság

A hüvelyszárazság tüneteit elég sokan összekeverik a bakteriális vaginózissal és a gombás hüvelyfertőzéssel, így öngyógyításba kezdenek, mások pedig azért nem kapnak hatékony segítséget, mert szégyellik a panaszaikat, és inkább együtt élnek velük ahelyett, hogy orvoshoz fordulnának. Ez azonban nagy baj, ugyanis a kezeletlen problémák később komolyabb szövődményekért, mint például az inkontinenciáért is felelősek lehetnek. Ráadásul a száraz hüvelyhám sokkal sérülékenyebb, így, ha ezzel küzdesz, gyakrabban kell szembenézned gombás vagy bakteriális hüvelyfertőzéssel. A hüvelyszárazság mellett sok esetben a húgyúti problémák is megjelennek gyakori és/vagy fájdalmas vizelés képében.

A hüvelyszárazság hátterében leggyakrabban hormonális változások állnak. A változókorban a petefészkekben termelődő női hormonok, köztük az ösztrogén termelése csökkenni kezd, majd végül teljesen le is áll. Viszont a hüvelyszárazság nemcsak a klimax idején, hanem jóval fiatalabb korban is megjelenhet. Számos tényező kiválthatja ugyanis, mint például a drasztikus diéta, ami alaposan felboríthatja a hormonháztartást. A tartós stressz is felelős lehet a hüvelyszárazság kialakulásáért. Fogamzásgátló, valamint az egyéb hormontartalmú gyógyszerek szedése, a várandósság, a cukorbetegség vagy az endometriózis ugyancsak kiválthatja a kellemetlen panaszokat. A hüvelyszárazság tipikus tünete, hogy szexuális együttlét közben nem termelődik a megszokott módon nedvesség a hüvelyben. Sokan mozgás vagy sport közben érzik, hogy valami nem stimmel odalenn, mások egész nap, nyugalmi helyzetben is megtapasztalják a kellemetlen érzést.

Azt azonban tudnod kell, hogy a hüvelyszárazságot hosszú távon lehet enyhíteni: a kiváltó ok megszüntetése mellett hormonmentes hüvelyi készítmények napi rendszerességű használatával, amivel a hüvelyhám hidratálható, illetve helyreállítható.

