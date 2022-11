Sok nő számára a menstruáció nem jelent különösebb megterhelést, csak enyhe panaszaik vannak és hamar, kis mennyiségű vérzéssel túlesnek rajta. Ám akadnak olyanok is, akik nem ilyen szerencsések, és már a menstruáció előtti napokban fizikailag és lelkileg is rosszul érzik magukat. Sajnos, rengetegen vannak olyanok is, akiknek komoly anyagi megterhelés a minden hónapban jelentkező „nehéz napok" időszaka.

Amikor a menstruációs gondokról beszélünk, a legtöbb embernek a PMS (premenstruációs szindróma) és a cikluszavar jut eszébe.

Cikluszavar

Cikluszavarról akkor beszélünk, ha 21 napnál gyakrabban vagy 35 napnál ritkábban jelentkezik a vérzés, de emellett több dolgot is érdemes figyelni. Az sem normális, ha az erős vérzés egy-két napnál tovább tart, vagy a vérzés hét napnál tovább húzódik.

Ideális esetben két egymást követő menstruációs vérzés első napjai között 28 nap telik el. Valakinél ez eltolódhat akár 4-5 nappal is bármelyik irányba. Akkor sincs gond, ha általában mindig 28 napra jön meg a menzesz, de egyszer-egyszer pár nappal előbb vagy később jelentkezik. A menstruációt nagyon sok tényező befolyásolhatja, ezért lehetséges időnkénti eltérés. Ezen tényezők közé sorolhatjuk a stresszes életmódot, az egészségtelen táplálkozást, az evészavarokat, az erőteljes fizikai igénybevételt, az érzelmi megrázkódtatásokat, sőt, bizonyos gyógyszerek szedése is okozhat változásokat.

Menstruációs problémára utalhat az is, ha a vérzés hónapokra kimarad, vagy ha az állaga megváltozik, esetleg erős fájdalommal jár. Ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni.



A gyakori menstruáció hátterében állhat gyulladás, ciszta, daganat vagy hormonális változás. Ilyen esetekben a fokozott vérveszteség is veszélyes lehet: a gyakori menstruáció vagy az elhúzódó vérzés vérszegénységhez vezethet, így mindenképpen fel kell keresni a nőgyógyászt, és ha szükséges, pótolni kell a vasat. Ha kimarad a menstruáció, azt általában a hormonháztartás zavara okozza. Ilyenkor nem következik be a peteérés és a tüszőrepedés. Ha babát szeretnénk, a ritka menstruáció miatt mindenképpen orvoshoz kell fordulni.

A megszokottnál erősebb vérzés hátterében állhat jóindulatú daganat, polip, a méhnyálkahártya túlburjánzása, esetleg rosszindulatú daganat. Az erős menstruációs vérzést okozhatják véralvadási problémák is. A vér állagának megváltozása vagy a ciklusközi pecsételés összefügghet az ösztrogénhormon szintjének ingadozásával.



A nagyon erős görcsökkel járó vérzés endometriózisra is utalhat. Az említett vérzészavarok esetén mindenképpen orvoshoz kell fordulni, hogy kizárják vagy éppen diagnosztizálják a háttérben húzódó betegséget, és annak megfelelő terápiát indítsanak.

PMS (Premenstruációs szindróma)

A havivérzés előtti napok sok nő életét megkeserítik. Az ekkor jelentkező, változó intenzitású tünetek összességét PMS-nek, azaz premenstruális szindrómának nevezik. Van, aki szinte meg sem érzi, hogy közeleg a menzesze, mások erős közérzetromlásról számolnak be. A PMS magában foglalja az enyhe, a mindennapokat csak alig befolyásoló tüneteket éppúgy, mint a rendkívül erős, a szokásos mindennapi tevékenységeket korlátozó panaszokat. A tünetek, amelyek a ciklus 14. napja után kezdődhetnek, és a menstruáció kezdete után egy napig tarthatnak, a következők: puffadás, szédülés, alhasi fájdalom, a mellek fájdalma, székrekedés, hasmenés, fejfájás, fáradtság, ingerlékenység, szorongás, depresszió.

Sajnos nem csupán fizikai vagy lelki megterhelésről beszélhetünk a havivérzés kapcsán, vannak, akiknek anyagi gondot is okoz.

A menstruációs szegénység

A „piros betűs napok" bizony többletkiadással járnak, hiszen a nőknek minden hónapban betétet vagy tampont kell vásárolniuk. Magyarországon is akadnak olyan lányok és fiatal nők, akik ezeken a napokon nem mennek sehova, mert egyszerűen nem telik nekik betétre vagy tamponra. Akik pedig nem tudják megoldani, hogy a munkájuktól vagy az iskolából ennyi időre távol maradjanak, kényszermegoldásokat kénytelenek alkalmazni: zsebkendőt, vattát, WC-papírt, esetleg zoknit, rongyokat tömködnek a fehérneműjükbe, de akad olyan is, aki az egyszer használatos betétet mossa ki. Az érintett lányok a legtöbbször beszélni sem mernek ezekről a gondokról, és a nővé érés rémálommá válik számukra. Nekik ITT és ITTsegíthetsz.

