- Mi a legfontosabb, ha valaki babát szeretne?

- Rohanó világban élünk és mindenki, aki babát szeretne, azt lehetőleg már a következő hónapban akarja. De borzasztóan fontos a türelem, mert a fogantatás egy lelki folyamat is. Minél nagyobb az elvárás a saját testünkkel szemben, annál nagyobb pszichés gát alakulhat ki, ami nem könnyíti meg a teherbeesést. Ezt látjuk a lombikprogramok esetében is, ahol a párok 40-50 százalékánál semmilyen testi tünet nem mutatható ki, mégsem jön össze a baba. Ilyenkor fontos megkeresni a lelki okokat. Érdemes figyelembe venni azt is, hogy normál párok esetében is legalább 1 év rendszeres házasélet kell ahhoz, hogy sikerüljön a terhesség.



- De, ha mégis kiderül, miért nem sikerül a teherbeesés, melyek azok a természetes megoldások, amivel segíteni tudja a párokat?

- Van nekem egy igazi kedvencem a homeopátiás szerek közül, ez pedig a barátcserjéből (vitex agnus castus) készült gyógyszer. Egy várandósság kapcsán találkoztam először vele, egyben a homeopátiával is, és az eredményt látva be is ültem az iskolapadba, homeopátiát tanulni.

Már a tanulmányaim alatt elkezdtem az agnus castust alkalmazni, mert akkortájt kifejezetten sokan kerestek meg vérzéses problémával. Először C12-es potenciában adtam, és a hatásán magam is meglepődtem. Arra emlékszem, hogy majdnem mindenkinél gyors és látványos eredményt hozott. Nagyon javaslom homeopátiás gyógyszerként, ahogy fitoterápiás szerként is. Jól kiegészítik egymást. Van olyan betegem, aki folyamatosan szedi, és szép szabályos a ciklusa. Ha abbahagyja, felborul.



- Ezek szerint azt mondja, sokféle problémára létezik homeopátiás megoldás?

- A legelején még elég szkeptikus voltam ezekkel a szerekkel, és tényleg csak azt hittem el, amit a saját szememmel láttam. Volt egy fiatal lány, 20 év körüli. Olyan tesztoszteron-szinttel, amilyet azóta sem mértem. Ő volt a csúcstartó. Elkezdtem neki adni a tesztoszteronból készült homeopátiás szert. (ilyenkor a szakma szabályai szerint ezt magasabb, 30 CH potenciában adjuk). Hagyományosan erre fogamzásgátlót írtunk volna fel, de én nem vagyok fogamzásgátló-párti, kerestem az alternatívákat. Két hónap alatt majdnem a normál értékre csökkentettük le a tesztoszteron szintjét. 3-4 hónap alatt pedig teljesen normalizáltuk, és minden más tünete is megszűnt. Egyéb, a női ciklust szabályozó hormonokból készült homeopátiás szerek ciklushoz igazított szedésével is jó eredményeket lehet elérni. Ilyen a Folliculinum és a Luteinum, melyeket perimenopauzás vérzészavarok esetén szoktam javasolni.

- Lombikprogram mellett is javasolt a homeopátiás támogatás?

- Alapvetően tudni kell, hogy az illető miért jelentkezik lombikprogramra, és ennek megfelelően választható ki számára a kezelés. Sokféle hormonból készül homeopátiás gyógyszer. Ezekkel támogatni lehet a folyamatot, a beteg egyéni tünetei alapján választott szerrel pedig kezelni a háttérben álló lelki elakadást, illetve a regenerálódást a beavatkozások idején. Sajnos, a szakma lombikprogram esetén nem fogadja még el a kiegészítő homeopátiás kezelést, pedig hozzáértő kezekben nagy segítséget jelenthet.

- Az évekig szedett fogamzásgátló tabletták is okozhatnak zavart?

- Nagyon sokan szednek fogamzásgátlót, és általában akkor hagyják abba, amikor elérkezett az elhatározás, hogy most már jöhet a baba. Ekkor általában 10-15 évnyi hormonháztartásbéli beavatkozás van a hátuk mögött, ami azért nem múlik el nyomtalanul. Még annál sem, akinek pengeélesen tökéletes a hormonháztartása. Körülbelül 3-6 hónap, amíg a ciklus teljesen rendeződik. És ezen ne is csodálkozzunk, hiszen kívülről jövő, uniformizált hormonokat kap, idő kell, amíg az agyalapi mirigy a természetes rendszert rendbe rakja. Mindenkinek azt szoktam javasolni a fogazásgátló abbahagyása után, hogy szedjen napi 3 mg folsavat, illetve három hónapig barátcserjét hormonháztartása támogatására.



- A cukorbetegség is egyre több nőt érintő probléma...

- Jómagam is cukorbeteg vagyok és az inzulinrezisztencia kezelése is jól támogatható homeopátiával. Bár a legfontosabb a táplálkozás és a rendszeres sport. Ez egyébként minden terápiának az alapja. A legfontosabb ebben az esetben a homeopátiás alkati szer jó kiválasztása, amely az orvos feladata. Jó tapasztalataim vannak az arnica montanából és a lycopodiumból készült szerekkel is.



- Mit tart a legnagyobb sikerének a homeopátiás praxisa alatt?

- A miómák kezelése a homeopata orvosnak is kihívás. Nagy türelmet és pontosságot igényel az orvos és a beteg részéről is. Volt egy betegem, 2 cm-es miómával, amely a méhüregét teljesen deformálta. Elkezdtük az alkati terápiát, illetve kapott mellette a női hormonháztartásra kiválóan ható caulophyllum alapanyagú, illetve a miómára leggyakrabban rendelt thuja alapanyagú szert is. Ennek hatására, körülbelül 6 hónap alatt elkezdett teljesen lefűződni ez a mióma. Nem egészen 1 év alatt, egy menstruáció során „praktikusan" megszületett. Egy kis műtéttel rá kellett segíteni, de ez volt a legnagyobb sikerem, amit amióma-kezelésben sikerült elérnem. Ráadásul rá 3 hónapra teherbe esett a betegem, amit gond nélkül kihordott, és azóta sincs miómája.