A virológus szerint a legtöbb fertőzést most is a koronavírus okozza, de feljövőben van az influenzavírus-fertőzés és az óriássejtes RSV-vírusfertőzés is. Ennek a három vírusnak az együttes neve a tridémia, ráadásul azoknál, akik nincsenek beoltva, akár tripledémia is kialakulhat, azaz mindhárom betegség jelen lehet egyszerre a fertőzött személynél.

Rusvai arról is beszélt, hogy az előbbiek mellett a metapneumovírus, a rhinovírusok, az adenovírusok és még számos, úgynevezett náthavírus okoz légzőszervi fertőzést. A tünetek között szerepel az orrfolyás, a köhögés, a tüsszögés, esetenként a hőemelkedés.

Elmondása szerint a koronavírussal, az influenzával és a náthával könnyebb dolgunk van, mert azokat már ismerjük, de az óriássejtes vírussal más a helyzet. Ez ugyanis annyiban rosszabb, hogy

a mélyebb légutakat támadja, így elsősorban a tüdő hólyagocskáinak és hörgőinek sejtjeit teszi tönkre.

A virológus hangsúlyozta, hogy az RSV és a többi náthavírus ellen nem vakcinával, hanem távolságtartással, maszkviseléssel, gyakori kézmosással és fertőtlenítéssel lehet védekezni. Rusvai az Infórádiónak arról is beszélt, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy a következő hetekben a karácsonyi időszak miatt fokozódik majd a járvány.