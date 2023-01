Rákbetegségben szenved Michael Flatley. A világhírű táncosnál először 2003-ban diagnosztizáltak melanómát, most pedig a rák egy agresszív fajtája miatt műtötték meg.

Flatley betegségéről közleményben számolt be a család, amit a táncos közösségi oldalán hoztak nyilvánosságra:

„Kedves barátaink, valami személyes dolgot kell megosztanunk: Michael Flatley-nél a rák egy agresszív formáját diagnosztizálták. Műtéten esett át, és egy kiváló orvoscsapat gondozása alatt áll. További részleteket egyelőre nem közlünk. Csak az imáitokat és jókívánságaitokat kérjük."

Azt nem tudni, hogy a Lord Of The Dance 64 éves sztárjának mostani betegsége összefüggésben van-e a korábbi melanómával. A bőrrákot egy véletlennek köszönhetően fedezték fel nála. Flatley interjút adott az MTV-nek, egy néző pedig felhívta a táncos asszisztensét. Azt kérdezte, foglalkoztak-e már azzal a barna folttal Michael arcán, mert ha nem, akkor jó lenne orvoshoz fordulni. Flatley ezt meg is tette, majd kiderült, hogy melanómája van. Pár héttel később már nem lehetett volna segíteni rajta.