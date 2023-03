Kínai kutatók felfedezték, hogy a digitális önarcképek akár komoly egészségzavarok diagnosztizálásában is az orvosok segítségére lehetnek, tehát az önszeretet ezen formája még óvhatja is a mentális és fizikai jólétet.

Zhe Zheng kórházigazgató-helyettes és elismert tudós csapatával karöltve megállapította, hogy a szelfik segíthetnek a kardiológusoknak a szívbetegségek azonosításában. Tapasztalataik alapján bizonyos arcjellemzők összefüggenek az ilyen típusú rendellenességek kialakulásának megnövekedett kockázatával.

A szakemberek a kiválasztott profilképeket felhasználva algoritmusokat hoztak létre mesterséges intelligencia segítségével, melyek aztán sikerrel ismerték fel a különféle szív- és érrendszeri megbetegedéseket. Bár a kutatások egyelőre gyerekcipőben járnak, a szakemberek úgy vélik, hogy a szelfik és az AI alapú módszerek egyszerű és hatékony szűrőeszközökké válhatnak a jövőben.

Lássuk, milyen egyéb módokon támogathatja még az önfotózás szellemi-lelki egészségünket!

Motivál és csökkenti a stresszt

Egy másik tanulmány arra világított rá, hogy a szelfik segítenek az embereknek kikapcsolódni és a napi rutinjukra koncentrálni. A felmérés egyik résztvevője azt mondta: „Sajnos jellemző az életemre a fokozott munkahelyi stressz, gyakran úgy érzem, egy perc nyugtom sincs. A szelfizés viszont képes legalább egy kis időre kiszakítani a mókuskerékből."

Mások úgy tapasztalták, az önfotók révén fontosabbnak érzik magukat, illetve az általános elégedettségüket is nagyban növelik az ilyen típusú felvételek. „A szelfizés képes arra motiválni, hogy kilépjek az utcára még akkor is, ha legszívesebben egész nap csak otthon gubbasztanék" – állította egy páciens.

Hangulatjavító hatással bír

Egy kutatócsoport megkérte a tesztalanyokat, hogy készítsenek magukról minden nap egy-egy mosolygós szelfit néhány héten át. A résztvevők később arról számoltak be, hogy mikor visszanézték a képeket, rögtön jobb lett a hangulatuk még akkor is, ha a legtöbb fotón csak mímelték, hogy boldogok. Emellett az is lélekemelő tényezőnek számított, ha az alanyok megosztották a fotókat az ismerőseikkel, akik pozitív visszajelzést adtak azokra.

Önbizalmat ad

Manapság rengeteg kampány hívja fel a figyelmet az önelfogadásra, melyben az önfotózás is a segítségünkre lehet. Egy témába vágó tanulmány során az derült ki, hogy a rendszeres szelfizők jobban érzik és népszerűbbnek gondolják magukat, mint azok, akik nem hódolnak ennek a szenvedélynek. Az egyik tesztalany azt nyilatkozta, hogy a mindennapos szelfizésnek köszönhetően a nap többi részében is többet mosolygott, a stressz pedig kevésbé látszott meg az arcán.

Segít az önreflexióban

Ha valaki naponta fotózza saját magát, egy idő után vissza tud tekinteni bizonyos életszakaszaira, s észreveheti, mennyit fejlődött kiindulási pontjához képest. Egy tematikus kutatás egyik résztvevője arról számolt be, hogy magánéleti krízise során is rendszeresen készített magáról szelfiket, melyeken egyértelműen észlelhető volt a lassú, de biztos javulás, s ez motiválta őt arra, hogy végleg kimásszon a lelki gödörből.

Nyitókép: Shutterstock