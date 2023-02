Ki ne emlékezne Szíj Melindára, aki 13 évvel ezelőtt a Megasztár ötödik szériájának válogatóján egy kék kardigánban, és csíkos szatyrokkal a kezében jelent meg. Az énekesnő hamar bebizonyította, hogy az átlagos külső mögött angyali hang rejtőzik, nem csoda, hogy a közönség azonnal a szívébe zárta.

Az énekesnőre a boldogság is rátalált, évekkel ezelőtt ugyanis megismerte szerelmét, Attilát, aki egyben a menedzsere is. Most a férfi nyilatkozott a Blikknek, ugyanis Szíj Melinda lemondta az összes fellépését, és nagyon aggódnak érte a rajongók.

Melinda egyelőre nem szeretne arról beszélni, miért tett így, de higgyék el, nyomós oka van rá. Most nem tud kiállni a közönség elé, nyugalomra van szüksége. Azt sem tudjuk, mikor tér vissza a színpadra, de jelezzük majd a rajongóknak – fogalmazott megtörten Attila.

Melinda egyébként az utóbbi időben a közösségi oldalán sem túl aktív, utoljára újévkor jelentkezett. Mivel sem a kollégái, sem a rajongói nem tudnak róla semmit, az emberek találgatni kezdtek, vajon mi történhetett.

"Egyébként is visszahúzódó típus, de azért mindig mindenkihez van egy kedves szava. Az utolsó találkozásunkkor viszont feltűnt mindenkinek, hogy nincs valami jó színben. Le volt fogyva, az arca is megviseltnek tűnt. Finoman próbáltunk tőle érdeklődni, de nem igazán akart róla beszélni. A mostani hírek után pedig mindnyájan nagyon aggódunk érte. Reméljük, nincs komoly baja, bár ő nem az a típus, aki ok nélkül lemondaná a fellépéseit. Imád énekelni, emellett nagyon lelkiismeretes. Mindig rendkívül precíz, ha munkáról van szó"

–mesélte a lapnak az egyik ismert zenész.