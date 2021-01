Szíj Melinda tíz éve tűnt fel a Megasztárban, noha imádta ezt az időszakot, nehezen viselte a hirtelen jött népszerűséget.

Utána kiadott egy lemezt, amely hetekig vezette a toplistákat. Ezt követően eltűnt a nyilvánosság elől, a szinte védjegyévé vált kék pulóvert és a csíkos táskát is maga mögött hagyta. De az éneklés továbbra is az élete része maradt, sőt nem rég elindult egy külföldi tehetségkutatón is.

A rajongók azonban nem feledték őt, nagyon jól esik neki, hogy a mai napig felismerik az utcán. Ráadásul az énekesnőnek a Megasztár hozta meg a szerelmet is, azóta is boldogan élnek Attilával, akivel most vidékre költöztek. Noha nem rég arról szóltak a hírek, hogy összeházasodtak, ez még várat magára, és „spontán" esküvőt terveznek kedvesével.