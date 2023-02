Zuber Krisztián tavaly ősszel került kórházba, ahol szívelégtelenséggel és kétféle szívritmuszavarral diagnosztizálták. Nemrég egy speciális eljárással beültettek a mellkasába egy szerkezetet, amely képes stimulálni Inti szívét, sőt adott esetben defibrillátorként is működik.

"Apró, áramütésszerű érzés, már többször is éreztem, tehát többször megmenthette az életem azzal, hogy stimulálja a szívem, ha lelassul. Viccesen azt szoktam mondani, olyan vagyok, mint a Hegylakó a filmből, csak akkor halok meg, ha levágják a fejem" – mondta a Blikknek Krisztián, akit szigorú diétára fogtak, sőt azt is kikötötték az orvosai, hogy mennyi folyadékot vihet be a szervezetébe, illetve milyen mozgásformákat végezhet.

A beültetett készülék azonban nem elég, és újabb műtétre lesz szükség, azonban azt még az orvosa sem tudja, mikor kerülhet sor Intire. A várólistán ugyanis olyan emberek vannak előtte, akik esetében sürgősebb a beavatkozás.

Amint hív az orvos, jön egy újabb speciális eljárás, az úgynevezett abláció, amelynek során ágyéktájon vezetnek be egy katétert. Ennek köszönhetően a napi tíz pirula helyett már csak hetet kell majd szednem...

– részletezte Inti, akinek az életét új párja, Sáfrány Emese mentette meg, ugyanis ő volt az, aki erősködött, hogy vizsgáltassa meg magát. A zenész azonban minden nehézség és probléma ellenére küzd, sőt készül a TNT áprilisi koncertjére a Budapest Arénában.