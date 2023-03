Aki szereti a fülbevalókat, karkötőket, gyűrűket vagy a testékszereket, és régóta hordja is már ezeket, bizonyára találkozott kellemetlen tünetekkel. Az ékszerallergia, vagy pontosabban fémallergia egy létező és sokakat érintő jelenség, amelyet érdemes komolyan venni!

Melyek a fémallergia tünetei?

A leggyakoribbak a bőrtünetek, ezek palettája pedig elég változatos. Lehet szó kipirosodásról, csalánkiütésről, jelentkezhet viszketés, égő érzés, duzzanat, hólyagos elváltozás, vagy akár elkezdhet kiszáradni, hámlani is a bőrünk, ha érzékenyek vagyunk bizonyos fémekre.

Egyes esetekben belégzés során is problémát okozhatnak a fémek, melyek por vagy oldat formájában kerülhetnek be a szervezetünkbe; ezzel kiválthatnak gyulladásos tüneteket, általános gyengeséget, hányingert, vagy súlyosabb esetben asztmát. Előfordulhat még, hogy a fogászati kezelés során olyan anyagból készült pótlásokat kapunk, melyek a nyálkahártya elváltozását okozzák, ezek pedig akár egész testre kiterjedő tüneteket, rosszullétet is okozhatnak.

Melyek a problémás fémek?

A fémallergiát okozó fémek közé tartozik például a nikkel, a kobalt, a króm, a higany, a berillium, a titán, a réz, a platina.

A fémallergia kezelése

A fémallergia vizsgálattal és teszttel kimutatható, így hamar megtudhatjuk, mely anyagokra vagyunk érzékenyek. A leghatásosabb módja a tünetek megszüntetésének, ha felhagyunk az adott fémből készült ékszerek vagy kiegészítők viselésével. A szakértők szerint, akinél egyszer kialakult a fémallergia, az élete végéig "szenvedni" fog tőle, és jelenleg nincs olyan módszer, amellyel mindez gyógyítható volna – írják a Budai Allergiaközpont honlapján.

Milyen ékszert ajándékozzunk annak, aki fémallergiától szenved?

A fémek közül az arany az egyik, amely a legkisebb valószínűséggel okoz bármiféle problémát. Sokan hisznek még az ezüstben is, ám ha más fémekkel ötvözik, akkor az ezüst ékszer is könnyen kiválthatja a fentebb említett kellemetlen bőrtüneteket. Ha azonban egyik sem válik be, akkor választhatjuk még az orvosi acélból készült ékszereket, melyek hipoallergének.

Az ezüsttel és az arannyal szemben a legtöbb problémát a bizsuk, pontosabban a nikkeltartalmú kiegészítők okozzák. Egyes források szerint az európai nők mintegy húsz százaléka érzékeny a nikkelre, más lapok információi szerint ez a szám ennél is magasabb, harminc százalék. Az ékszer- vagy fémallergia azonban nemcsak a nők betegsége: sok férfi is szenvedhet tőle, ugyanis a karórák fémpántja vagy az övcsat is okozhat problémákat a bőrünkkel való érintkezés során.

Ha az ajándékozott már panaszkodott egyszer arra, hogy egy fülbevaló után égett, kipirosodott vagy viszketett a fülcimpája, esetleg a nyakát vagy csuklóját irritálta valamilyen ékszer, akkor legyünk nagyon körültekintőek ékszervásárlás során. Nemcsak arról kell tájékozódnunk, hogy az adott kiegészítő mit is tartalmaz, hanem arról is jó, ha rendelkezünk információval, hogy akinek a meglepetést szánjunk, allergiás-e a fémekre.

Nem csak ékszerek okozhatják

Előfordulhat, hogy bizonyos élelmiszerek, például a magas nikkeltartalmú csokoládé, zab, mogyoró, paradicsomkoncentrátum, mandula vagy akár a lencse is problémás lehet. Ilyenkor nem elsősorban bőrtünetek jelentkeznek, hanem fejfájást, fáradékonyságot, hasi panaszokat tapasztalhatnak a fémallergiában szenvedők. Ugyanígy problémás lehet a tetoválás, valamint egyes sminktermékek is kiválthatják a nem várt reakciót, így ezek esetében is érdemes tájékozódni az összetevőkről.