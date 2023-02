A sztárok számára kiemelten fontos az, hogy a megjelenésük kifogástalan legyen, és ehhez nemcsak a ruhák, a cipők, a kiegészítők, hanem a frizura és a fogsor is hozzátartozik. Egy lehengerlő mosoly képes bárkit elcsábítani, viszont a túlzott szabályosság akár zavarba ejtő is lehet. A fogakhoz amúgy is sokan sokféleképpen állnak hozzá: egyesek imádják a szép mosolyt, mások frászt kapnak a fogaktól.

Összegyűjtöttünk néhány ismert embert, akik fiatalon még nem büszkélkedhettek szép mosollyal, de vállalták az esetenként több héten át tartó, drága beavatkozásokat, és ma már nem takarják el a szájukat.

Tom Cruise

Az utolsó akcióhősként emlegetik Tom Cruise-t, és ez nem is túlzás, hiszen talán egyedüliként Hollywoodban nem veszi igénybe kaszkadőr segítségét. Filmjei ráadásul nemcsak jók, de sikeresek is, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Top Gun folytatása tavaly a mozis bevételi listák élén végzett. Cruise tehát joggal mosolyoghat, és már nem is kell elrejtenie fogsorát. Tom Cruise-ról található a neten egy-két fotó, melyeken csálé foggal látható, ám ezeket az évek során kiegyenesíttette, sőt fogfehérítésen is átesett.

Zac Efron

A fiatal színészgeneráció egyik legsármosabb képviselője is igénybe vette a fogorvosok segítségét. Zac Efron metszőfogai közt volt egy kis rés, amely az évek során eltűnt: ezt fogszabályozóval és egy kis ragasztással sikerült elérnie a szakembereknek. A fehérítés nála sem maradt el, és a munka gyümölcsét azóta előszeretettel mutogatja.

Miley Cyrus

Az egykori Disney-színésznő hatalmas változáson ment keresztül, és nem csak a külsejére gondolunk. Felnőtt és érett lett, zeneileg pedig a csúcson jár. Miley Cyrus gyerekként is szeretett sokat mosolyogni, így nagyon is szembetűnő a változás, tudniillik kevesebb ínye van, mint egykoron. Ha valakinek picik a fogai, van lehetőség műtétileg leszedetni az íny egy részéből, és a szakemberek szerint ezt vehette igénybe az énekesnő, aki kapott a fogsorára egy porcelánhéjat is.

Matthew Lewis

A Harry Potter-filmek tették világszerte ismertté Matthew Lewist. Ő alakította Neville Longbottomot, a kissé szerencsétlen, ám jó szándékú varázslótanoncot, aki a szemünk előtt érett sármos férfivá. Ehhez hozzájárult az is, hogy szakemberek kezébe adta a fogait, akik fogszabályozó segítségével szedték rendbe a rakoncátlan fogakat. A fehérítés természetesen nála sem maradt el.

George Clooney

A világ egyik legsármosabb színésze egy rossz szokásnak köszönhette, hogy kénytelen volt komolyabb fogászati beavatkozásnak alávetni magát. Clooney ugyanis csikorgatta a fogait, amelyek így eléggé megkoptak és el is sárgultak az évek során. Egyes vélemények szerint a fogcsikorgatás a felgyorsult élet, a túlzott és elfojtott stressz eredménye is lehet. George beült a fogorvos székébe, aki egy vékony porcelánréteget helyezett a sztárszínész fogsorára, elfedve ezzel káros szokása nyomait.