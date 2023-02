Fannit a munkájában is akadályozzák erős fájdalmai, amelyek a nap bármelyik szakaszában hirtelen fellépnek nála.

"Borzasztóan fáj a derekam és a csípőm. Többször is volt már, hogy reggel felébredtem, és nem tudtam kikelni az ágyból, rendesen meg is ijedtem. Máskor pedig egyáltalán nem is fáj, szóval ez nagyon változó. Már régóta gondolkozom rajta, hogy mitől lehet, először azt hittem, a szűk farmer, esetleg a sok vezetés okozza, de lehet, hogy szimplán csak öregszem" - vallotta a Borsnak.

A csinos modell megelégelte, hogy nem tudja orvosolni problémáit, így manuálterápiával foglalkozó szakemberhez fordult, akinek segítségével bízik benne, hogy megszabadulhat a kellemetlen panaszoktól.

"Az a vágyam, hogy végre megnyugodjak, és elmúljanak ezek a fájdalmak, mert a mindennapi életemben sok kellemetlenséget okoz. Hálás vagyok, hogy kipróbálhatom ezt a terápiát, és úgy érzem, hogy már az első kezelés is nagyon jót tett nekem" - tette hozzá.