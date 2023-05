A fejfájás képes elrontani az egész napunkat, feszültek, nyűgösek leszünk tőle, ami kihat a munkánkra, és a másokkal való viselkedésünkre is. Lássuk, mi köze a hormonokhoz, és mit tehetünk ellene!

A férfiakkal is előfordul, hogy fáj a fejük, de kétségtelen, hogy a nőket sokkal inkább érinti ez a probléma. A kiváltó ok lehet a hormonok kegyetlen játéka is, melyet egyaránt okozhat a menstruáció, fogamzásgátló szedése, terhesség, szoptatás, menopauza, azaz gyakorlatilag bármely életszakaszban kísérthet minket. Az ösztrogén felelős a női reproduktív rendszer fejlődéséért és szabályozásáért - írja a Fanny magazin.

A fejfájás bármikor jelentkezhet, amikor az ösztrogénszint ingadozik, beleértve azt is, amikor a menstruációs ciklus idején csökken. A menopauza kezdete körül és a méheltávolítást követően is jóval gyakoribb lehet a fejfájás.

Elő a naptárral!

A serdülőkor előtti lányokat és fiúkat ugyanolyan arányban gyötri fejfájás. A lányoknál azonban gyakrabban fordul elő, amint elérik a pubertáskort és megkezdődik a menstruációs ciklusuk, és ez csak a menopauza után csillapodik újra. Ahhoz, hogy kiderítsük, a fejfájás összefüggésben áll-e a menstruációs ciklussal, érdemes egy egyszerű módszert kipróbálnunk. Jegyezzük fel egy naptárba, mikor kezdődnek a tünetek, mikor erősödnek fel, és ezt vessük össze a ciklusunkkal.

Ha összefüggést látunk, orvosunk talán tud megelőzési és kezelési lehetőséget ajánlani, mint például, hogy már a menstruáció kezdete előtt vegyünk be fejfájáscsillapítót, esetleg javasolhatja fogamzásgátló szedését, vagy hormonpótló terápia alkalmazását, amely azonban nem mindannyiunk számára előnyös, ezért ezt a lehetőséget személyre szabottan kell megvizsgálni.

Szorít vagy lüktet?

A nőknél a két leggyakoribb fejfájástípus a tenziós fejfájás és a migrén. Mivel mindkettő hasonló agyi kémiai változásokkal jár, elképzelhető, hogy a két fejfájástípus kapcsolatban áll egymással, sőt egyes feltételezések szerint a tenziós fejfájás a migrén enyhébb formája. A tenziós fejfájást általában feszültség okozza, és olyan érzéssel jár, mintha egy rendkívül szoros pánt lenne a fejünkre kötve. Általában enyhe vagy mérsékelten súlyos fájdalommal jár, amelynek nincs jellemző helye, a fej bármely részét érintheti.

Viszont amikor elviselhetetlen lüktetést érzünk a fejünkben, amikor az is fájdalmat okoz, hogy a szemünket megmozdítsuk, migrénes fejfájással van dolgunk. Ez utóbbi jellemzően 4 és 72 óra között tart, beleértve a fejfájás előtti és utáni tüneteket is.

Tapasztalhatunk foltokat vagy cikkcakkos vonalakat a látásunkban, a fájdalom jelentkezhet csak az egyik oldalon vagy mindkét oldalon. Jellemzően a fizikai aktivitás hatására súlyosbodik a fájdalom, fény-, hang- vagy szagérzékenység is jelentkezhet, mint ahogy hányinger és hányás is.

A rendszer segít

A megoldás érdekében elképzelhető, hogy életmódbeli változtatásokat kell fontolóra vennünk, amelyekkel csökkenthetjük a migrén gyakoriságát, esetleg meg is szabadulhatunk tőle. Kerüljük az olyan ismert kiváltó okokat, mint az alkohol és a stressz, és ügyeljünk arra, hogy hidratáljunk!

Minden nap igyunk meg legalább 1,5-2 liter vizet, akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. Ha a koffeinfogyasztás befolyásolja az alvási szokásainkat, esetleg előidézi, felerősíti a fejfájást, igyunk kevesebb kávét, fekete teát vagy energiaitalt.

Végül ne feledjük: a megfelelő minőségű és mennyiségű alvás rendkívül fontos az egészséges, migrénmentes élethez.

A legfontosabb, hogy alakítsunk ki rendszert a napirendünkben, amelyben fontos szerepet kap az alvás és a megfelelő étkezés. A fizioterápia, különösen a nyak és a vállak környékén rendkívül hasznos lehet a feszültség okozta fejfájást kiváltó izommerevség enyhítésében. A relaxációs tréning szintén segíthet a stressz csökkentésében, így a fejfájás kezelésében is. Ha az életmódunk megváltoztatása sem hoz eredményt, keressük fel az orvosunkat. A migrén és a tenziós fejfájás is kezelhető, így újra önfeledten élvezhetjük a mindennapi tevékenységeinket.