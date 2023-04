A mozgás jótékony hatása közismert, sőt elengedhetetlen ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Ha valaki ülőmunkát végez, vagy sok időt tölt az iskolapadban, muszáj, hogy hetente többször is átmozgassa a testét. Legyen szó sétáról, futásról vagy komoly edzésről, bármilyen formája hatásos lehet.

Elkezdeni nehéz, ám amint rákapunk az ízére, nem lesz, aki megállítson minket. A közhiedelemmel ellentétben azonban nem is nekiállni nehéz, hanem megtalálni azt a sportot vagy mozgásfajtát, amit erőlködés nélkül, sőt élvezettel tudunk csinálni. Ez lehet valakinek a tenisz, másnak az úszás, de a túrázás vagy a konditermi edzés is kedvelt formája a sportolásnak. Ezek azonban, főleg a futás, nagy terhet jelentenek az ízületeinknek.

A kerékpározás remek alternatíva lehet akkor, ha nem szeretnénk terhelni a térdeinket, ugyanis ülés közben a testsúlyunk a fenekünkre és a gerincünkre terhelődik, a lábak és így a térdek szinte tehermentesek. Sokkal kíméletesebb az ízületekkel, mint a kocogás vagy a futás, így az idősebbek is bátran biciklizhetnek, hiszen már egy könnyed tekerés is teljesen átmozgatja a testet – olvasható a KerékpárCityn.

Habár úgy érezhetjük, hogy tekerés közben csak a lábunk erősödik, a kerékpározás szinte minden izomcsoportunkat munkára fogja. A pedálozás mellett figyelnünk kell arra, hogy tartsuk az egyensúlyunkat és ne dőljünk az egyik vagy a másik oldalra; eközben a kezünk izmai, hasizmunk és a hátunk is fejlődik. Tekerés közben megemelkedik a légzésszám és pulzus, élénkül a vérkeringés, azaz kiválóan serkentii a szív- és érrendszerünket.

A rendszeres biciklizés hozzájárul az állóképesség és fizikai teljesítőképesség javulásához, és mint a legtöbb mozgásforma, ez is fokozza az anyagcserét, és ezáltal elősegíti a fogyást.

A biciklizés egyike azon mozgásformáknak, melyeket a szabadban és otthon (szobakerékpáron) is végezhetünk. Ha tehetjük, akkor viszont válasszuk a kinti tekerést, mivel minden, a szabad levegőn és a természetben töltött idő aranyat ér. A sportolásnak nemcsak a testünkre, hanem a lelkünkre is jó hatása van, hiszen a megélénkült vérkeringés eredményeként az agyunkba is több friss, oxigénben dús vér jut. Ez segíti a gondolkodást, a szellemi frissesség fenntartását, emellett a felszabaduló endorfin, azaz a boldogsághormon hatására úgy érezhetjük, hogy időlegesen megszűntek a gondjaink.

A tekerés segít elűzni a fáradtságot, sőt fiatalít is, hiszen a vérbőség és az oxigén együttesen elősegíti a kollagénképződést. Nem beszélve arról, hogy a biciklizés támogatja az immunrendszer működését, ugyanis aerob mozgásforma, amely aktivizálja a fehérvérsejteket – írja a Tesco cikke.

A portál anyaga idézi a Glasgow-i Egyetem egyik tanulmányát, melyben a tudósok megvizsgáltak 260 ezer embert, és arra a megállapításra jutottak, hogy a kerékpárosok körében alacsonyabb a rák, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata. A szakemberek összehasonlítottak bicikliseket és autóval közlekedőket, és azt találták, hogy aki rendszeresen két keréken jár, annak 41%-kal kisebb az esélye a korai halálra. Az esetükben 45-46%-kal kisebb a szív- és érrendszeri, valamint a rákos megbetegedések kockázata.