1. Fogyassz magnéziumot!

Több kutatás is kimutatta, hogy a migrénnel, gyakorta fejfájással küzdő emberek szervezetében alacsony a magnéziumszint. Klinikai vizsgálatok bizonyították, hogyha több magnéziumot fogyasztunk, kevesebb alkalommal törnek ránk a kellemetlen tünetek. Érdemes minél több étcsokoládét, szárított fügét, tökmagot fogyasztani, ezeknek az élelmiszereknek ugyanis nagyon magas a magnéziumtartalma. Ha az említett élelmiszerek egyikét sem fogyasztod szívesen, akkor se csüggedj, tabletta formájában is beviheted a szervezetedbe.

2. Akupresszúra

A kéz akupresszúrás pontjai segíthetnek abban, hogy helyzettől függetlenül csökkenthessük, akár meg is szüntessük a fejfájást. A hüvelyk- és mutatóujjunk között elhelyezkedő bőrfelületre gyakorolt nyomás percek alatt képes enyhíteni a fájdalmat. Ha jobbkezesek vagyunk, akkor jobb kézzel a bal hüvelyk-és mutatóujjunk közötti területet nyomjuk meg erősen, ha balkezesek vagyunk, akkor értelemszerűen fordítva. A nyomást alkalmazzuk legalább két percig. Ez a gyakorlat nemcsak a fejfájást képes enyhíteni, hanem energiát is adhat, valamint csökkenheti a megfázás és az influenza tüneteit is.

3. Forró lábfürdő

A stressz a fejfájás egyik leggyakoribb oka, így logikus, ha egy kis lazítás segíthet a fájdalom megszüntetésében. A forró lábfürdő több szempontból is előnyös lehet, mivel a forró víz tágítja az ereket, fokozza a vérkeringést, ezzel enyhítve a fejedben lévő erekre nehezedő nyomást. Neked semmi más dolgod nincs, mint hátradőlni és hagyni, hogy a forró víz végezze a dolgát.

Ital, ami segíthet

A hagyományos fájdalomcsillapítók megfelelő alternatívája lehet az az ital, amit fél liter vízből, egy citrom levéből és két teáskanál himalája sóból keverünk ki.

Öntsünk össze mindent, várjunk míg a só feloldódik, és igyuk meg a fél litert normál kortyokban. A citrom és a só is csodálatos tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek csökkentik a feszültséget és serkentik a vérkeringést.

A himalája só elősegíti a szerotonin termelését, ami jelentősen csökkenti a fájdalmat. Javítja a vérkeringést, megakadályozza az izomgörcsöket és szabályozza a sejtekben lévő savakat. A citromlé biztosítja, hogy a C-vitamin raktárak feltöltődjenek.