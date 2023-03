Debreczeni Zita és Gianni Annoni nagyobbik kisfiának olyan súlyosan megsérült a keze, hogy be kellett gipszelni. Az édesanya a közösségi oldalán osztott meg fotót gyermekéről.

Néhány nappal ezelőtt világra jött Debreczeni Zita és Gianni Annoni második kisfia, aki a Gregorio Ádám nevet kapta.

A szülők boldogságát azonban beárnyékolta, hogy nagyobbik gyermekük, Gianfranco Máté megsérült. A kisfiúnak a keze sérült meg, amit be is kellett gipszelni. Erről Zita számolt be a közösségi oldalán a 24 óráig elérhető Insta-sztorijában.

Debreczeni Zita két képet, egy előtte és egy utána fotót is megosztott kisfiáról. Az elsőn fotón látható, ahogy kisfia gipsszel a kezén sétál anyukájával a Szent János kórház előtt, ám a másodikon már szerencsére gipsz nélkül, önfeledten játszik egy játszótéren