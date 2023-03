Sokan tartottak és talán még ma is tartanak attól, hosszú távon milyen mellékhatásokat okozhatnak a covid ellen kifejlesztett vakcinák. A negatív hatásokról rengeteg rémhír és összeesküvés-elmélet látott napvilágot, ám ezek jelentős része egyértelműen kitaláció.

Ami bizonyított, és ezt az egyik legnépszerűbb oltóanyag gyártója, a Pfizer/BioNTech is megerősítette, hogy egyes esetekben a nőknél előfordulhat, hogy a hatóanyag befolyásolja a nők menstruációs ciklusát és ritka esetben szívizomgyulladásos esetekről is beszámoltak az oltottak. Ezek a mellékhatások általában három-hat hónap után elmúlnak.

A vakcina kifejlesztésében részt vevő Karikó Katalin a Portfolio kérdésére elárulta, hogy érkezett néhány bejelentés egészen meglepő "mellékhatásokról" is.

Huszonnégyen jelentették, hogy teherbe estek a vakcinától, illetve jónéhányan azt közölték, hogy szifiliszesek lettek tőle. Ezek nyilvánvaló képtelenségek. Tehát a bejelentések nem jelentenek ok-okozati összefüggést.

A portál megkeresett több magyar szakembert is a lehetséges mellékhatásokkal kapcsolatban. A neves és ismert vírusszakértő, Rusvai Miklós tudomása szerint az oltások hosszabb távú, nem kívánt hatásait nem vizsgálják ki célzottan.

"A koronavírus-oltást beadó orvos korábban csak annyit tehetett, és most is annyit tehet meg, ha ilyen vakcinát ad be, hogy nem kívánt hatás észlelése esetén kitölti a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapjáról elérhető online formanyomtatványt. Ez az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet bejelentő oldalára."