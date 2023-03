Tartsányi Bea a GoFoundMe nevű portálon tette közzé a felhívást hat nappal ezelőtt, melyre máris számtalan ember jelentkezett, és a kívánt összeg több mint felét sikerült összegyűjteni. Bea a vakbélrák ritka és agresszív változatában szenved, a betegség pedig átterjedt más szerveire is. A kisgyermekes édesanyának további kezelésekre is szüksége van ahhoz, hogy legyőzhesse a gyilkos kórt.

Tartsányi Bea vagyok, egy gyönyörű 3 éves kislány, Luna édesanyja. Luna, és szerető férjem, Imi jelentenek számomra mindent, és semmi másra nem vágyom jobban, mint hogy hosszú évekig még mellettük lehessek

– kezdi az ismertetőt az édesanya. A kezelésekhez összesen 103 ezer fontra, átszámítva több mint 44 millió forintra lenne szükség, ennek pedig több mint a fele, 63 ezer font már összegyűlt.

A szöveg további részét változtatás nélkül közöljük:

Amíg munkaképes voltam, az emberközpontú innováció területén dolgoztam, és munkámmal igyekeztem pozitív hatást gyakorolni mások életére. A másik szenvedélyem az ékszerkészítés volt, és arra specializálódtam, hogy újrahasznosított darabokat készítsek, melyek kevésbé terhelik a környezetet.

Az életem 2021-ben váratlan fordulatot vett, amikor egy nap futás közben összeestem a parkban. Az ezt követő vizsgálat valami szokatlant tárt fel a petefészkeim körül. Az ezt követő műtét után eltávolították a petefészkeimet (ami kiváltotta a klinikai menopauzát), a petevezetékemet, a méhnyálkahártyámat és a vakbelemet. Az orvosok megerősítették a 4. stádiumú vakbélrák ritka és agresszív típusának jelenlétét, amely a hashártyámra is átterjedt, amit nem lehet eltávolítani.

A műtét után elkezdtem a kezeléseket, és több mint egy évig folfox és folfiri kemoterápiát kaptam. Az állapotom azonban romlani kezdett, és az elmúlt 3 hónapot különböző kórházakban töltöttem, ahol a rák okozta hatalmas mennyiségű folyadék felgyülemlését, a veszélyesen alacsony testsúlyomat és elviselhetetlen fájdalmaimat próbálták kezelni. Jelenleg nagyon kiszolgáltatott állapotban versenyt futok az idővel, hogy megkapjam azt a kezelést, amelyre égetően szükségem van.

Ezeket a rendkívül költséges életmentő citoredukciós + HIPEC eljárásokat a madridi Viamed Santa Elena Kórházban tudják végrehajtani. Nélkülük nincs esélyem a túlélésre.

A klinika átfogó szolgáltatást nyújt, beleértve a személyre szabott infúziós és szilárd táplálást, és a műtét előtti és utáni rehabilitációt. Az egyes beavatkozások és a kapcsolódó szolgáltatások költsége 11-40.000 EUR között mozog, és mivel ezekből többre van szükségem, így az orvosi számláim jóval több, mint 100.000 EUR fölé rúgnak. De az anyagi teher ezzel még nem ér véget. Az utazási költségeket, a kórházi tartózkodást, valamint a speciális táplálékkiegészítőket és gyógyszereket is fedeznem kell.

A kezelési tervem és a kapcsolódó költségek lebontása:

PIPAC beavatkozás 11 000 EUR

Első műtét előtti rehabilitáció 6500 EUR

Citoredukciós műtét 38.000 EUR

Második műtét előtti rehabilitáció 6500 EUR

HIPEC műtét 38.000 EUR

Útiköltség, speciális kiegészítők és gyógyszerek 10.000 EUR

ÖSSZESEN 110.000 EUR

Rákbetegként és anyaként az életemért küzdök, és azért, hogy továbbra is a családommal lehessek. Nekik köszönhetem, hogy van lelkierőm és bátorságom ahhoz, hogy leküzdjem a sorozatos kihívásokat. De szükségem van az Ön segítségére is! Ez élet-halál kérdése, és az előttem álló pénzügyi akadályok jelentősek. Az Ön támogatásával megkaphatom azt az ellátást, amelyre szükségem van a rák elleni küzdelemhez. Minden adomány, legyen bármilyen kicsi is, nagyon sokat számít.

Bea támogatói oldalát ezen a linken keresztül tudod elérni.