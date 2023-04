Az emberi test lenyűgöző, elképesztő dolgokra képes, ami néha még számunkra is felfoghatatlan. Minél több időt töltünk a saját testünkben, annál inkább megismerjük annak működését, azonban akadnak olyan dolgok, amelyek mindig új, meglepő tényként szolgálnak testünk apróbb részleteivel kapcsolatban. Ezekből gyűjtöttünk most össze néhányat.

1. A kezünkön a körmeink négyszer olyan gyorsan nőnek, mint a lábujjainkon.

Ennek pontos okát még a tudósok sem tudják, csak feltételezéseik vannak. Több tudós is végzett önvizsgálatot, amely során azt tapasztalták, hogy több minden is befolyásolja a köröm növekedését, a nem, az életkor, az, hogy mennyit sportolunk és az is, hogy éppen milyen évszakot írunk.

2. A babák 300 csonttal születnek, felnőttkorban azonban ebből már csak 206 "marad".

Ennek magyarázata az, hogy a csecsemők csontozatának egy része születéskor porcokból áll, ami segíti őket a szülőcsatornán való áthaladásban. A csontok közül több is összenő a következő időszakban, így lehetséges az, hogy egy felnőtt csontozat jóval kevesebb csontból tevődik össze, mint egy újszülötté.

3. A szempillák körülbelül 150 naponta cserélődnek.

A szempillaállomány folyamatos cserélődése egy teljesen normális folyamat, minden szem 2-3 szempillát hullajt el naponta, ebből következik, hogy egy hét alatt 21 szál, két hét alatt 43 száltól is búcsút veszünk és így tovább. Érdekes tény továbbá az, hogy a felső szemhéjon több szempilla van, mint az alsó szemhéjon, emellett pedig a felső szemhéjon hosszabbak, míg az alsón rövidebbek a pillák. A szempillák 97%-ban keratint, 3%-ban vizet tartalmaznak, ahogyan a test többi szőrzete is.

4. A testünk legkisebb csontja a fülünkben található.

Az emberi test legkisebb csontja egy hallócsont a fülben, ami mindössze 5 milliméter, ami valóban nagyon apró a legnagyobb csonthoz, a combcsonthoz képest, amely 48 centiméter hosszú.

5. A nyelvünk lenyomata olyan egyedi, mint az ujjlenyomatunk.

A nyelvünk felületét egyedi és megismételhetetlen barázdák alkotják, amelyek utánozhatatlanok, akárcsak az ujjlenyomatunké. Ebből kifolyólag a nyelvünket is használhatnánk azonosításra, de nem tapad semmilyen felületen, és higiéniai szempontból sem lenne a legszerencsésebb megoldás.

6. A vérünkben annyi só van, mint az óceánban.

Tudományos kutatások szerint a vérben lévő állandó sótartalom mennyisége egészen az őslényekig vezethető vissza. Amikor az első élőlények a fejlődések során elhagyták a tengert, körülbelül ennyi lehetett a tengerek sótartalma is. Azóta ez az arány már több százalékot emelkedhetett.

7. Reggel magasabbak vagyunk, mint este.

A magasságunk valóban nem egy állandó dolog, reggelente néhány centiméterrel magasabbak vagyunk, mint este. Ennek az az oka, hogy a gerincoszlopunkat este nem nyomja a testsúlyunk, így kicsit megnyúlik, amikor alszunk.

8. A gyerekeknek több ízlelőbimbójuk van, mint a felnőtteknek.

Míg a felnőttek szájában nagyjából tízezer ízlelőbimbó van, addig a gyerekekében ennek a számnak a háromszorosa található meg. Ebből kifolyólag ők sokkal élénkebben érzik az ízeket, emiatt viselhetik nehezebben a túl fűszeres, savanyú vagy keserű ételeket.

Az ízlelőbimbók nem állandóak, kéthetente elhalnak, és helyettük újak jönnek létre. Kamaszkorban azonban az elhalt ízlelőbimbók kétharmada már nem regenerálódik, emiatt pedig átalakul az ízérzékelés.