Minden nehézség ellenére Anna első önálló albuma aranylemez lett, amiért nagyon hálás a kiadójának és a közönségnek.

"Azért hatalmas lépcsőfok ez nekem, mert Magyarországon olyan még nem volt korábban, hogy egy siket ember nem csak, hogy megírja és előadja a saját dalait, de az ekkora sikereket ér el. Szeretném megismertetni a világgal azt a zeneiséget, ami annak ellenére is bennem van, hogy nem hallom a körülöttünk csengő-bongó világot. Ebben segít a jeltáncom is" - mondta Anna a Borsnak.



"A dalaim írásánál a saját életem pozitív és negatív eseményeiből táplálkozom. Rengeteg csoda történt velem eddig és sajnos a poklot is megjártam már többször is. Tizenhárom éves voltam, amikor elveszítettem édesapámat, ami után el kellett engednem azt a tervemet, hogy pszichiáter és szexuálpszichológus leszek. Nem tudtam továbbtanulni, mert dolgoznom kellett, hogy segítsek édesanyámnak Később egy évre kerekesszékbe kényszerültem egy baleset miatt. Az akkori vőlegényem cukrász volt és én mellette dolgoztam segédként. Megemeltem egy huszonöt kilós liszteszsákot és egy rossz mozdulat következtében kiszakadt a gerincsérvem. Mindkét lábamra lebénultam, de négy gerincműtét után újra tanultam járni. Ezután megtámadott a rák. Háromszoros áttéttel harcoltam, de ezen is túl vagyok és ismét győztem. Végül pedig itt van a genetikai betegség, aminek kapcsán azt mondták az orvosok, hogy harmincéves koromra elveszítem a beszédkészségemet, negyvenéves koromra pedig a hallásomat is. Ez megfordult. Mostanában kezd elmenni a beszédem. Sajnos hallóideg és hangszálsorvadással jár a problémám. Azt, hogy tudok énekelni és lassítani tudtam a folyamatokat, Pitti Katalinnak köszönhetem, aki nyolc éve tanít engem. Ha ő nem lenne, már nem tudnék kommunikálni, csak jelbeszéddel" - folytatta az énekesnő, majd hozzátette, azt szeretné, ha minél több dala megjelenne mielőtt elmegy a hangja, hogy emlékezzen rá ebben a kis országban. Szeretne maga után hagyni egy kdarabot a szívéből és a lelkéből.