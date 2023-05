Galambos Lajos eleve betegen vonult be Baracskára, hogy ott töltse le a rá kiszabott büntetését, azonban az állapota rosszabb lett. Ügyvédje szerint azért kellett végül a berettyóújfalui börtönkórházba szállítani, mert Lajcsi nem vett magához ételt.

"Sajnos azt kell mondjam, hogy van ok az aggodalomra. Lajcsi alig eszik, amióta bent van, és ez nagyban ront az általános fizikai állapotán" - nyilatkozta korábban dr. Csontos Zsolt, hozzátéve: "A büntetés-végrehajtás dolgozói szakszerűen és nagyon emberségesen bánnak Lajcsival, így a család biztos lehet benne, hogy a lehető legjobb kezekben van a szerettük."

Most pedig elmondta, hosszabb ideig maradhat a kórházban a zenész. "Nyilván a vizsgálati eredmények ismerete nélkül nem tudunk mit nyilatkozni, de sajnos benne van a pakliban, hogy Lajcsi hosszabb ideig marad a kórházban. A családja természetesen nagyon aggódik emiatt, de igyekszem őket is megnyugtatni, hogy a szerettük akár a börtönben, akár a börtönkórházban szakszerű ellátást kap, vigyáznak rá. Ez nyilván sovány vigasz egy ilyen helyzetben, de sajnos most nincs mit tenni, csak várni tudunk. Aztán meglátjuk" - mondta az ügyvéd a Borsnak.