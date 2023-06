Az endometriózis egy krónikus nőgyógyászati betegség, amelynél a méhnyálkahártya sejtjei a méhen kívül is megtalálhatók, fájdalmas panaszokat okozva. A leggyakrabban a petefészekben, a hashártyán jelenhetnek meg a méhnyálkahártya sejtjei, de bizonyos esetekben összenövések által, vagy a véráram segítségével átterjedhetnek a húgyhólyagra, vastagbélre, illetve ritkán a tüdő, a máj és még az agy is érintett lehet. A termékeny korban lévő nők mintegy 10%-a szenved endometriózisban, ugyanakkor a közhiedelemmel ellentétben nem a fiatalok betegsége: bármely életkorban kialakulhat a termékenység évtizedei alatt. Dr. Gabulya Henrik, az Affidea Magyarország szülész-nőgyógyász főorvos elmondta: Az endometriózis már ismert volt régen is, de az elmúlt 10-15 évben került a gyógyítás fókuszába. Különösen a meddőségi kezelésekhez kapcsolódva, hiszen elmondható, hogy a meddő nők 40-50%-nál endometriózis is kimutatható. Magyarországon körülbelül 200 ezerre tehető a betegek száma, világszerte pedig 70 millió nő szenved ettől a betegségtől.

Az endometriózis leggyakoribb tünete a menstruációt megelőző, illetve az alatt jelentkező fájdalom, de előfordulhat a szexuális élet közben is hüvelyi vagy hasi fájdalom. Fájdalmas lehet a mensturáció előtti időszakban a széklet- és vizeletürítés, valamint rendellenes vérzések is előfordulhatnak a ciklus második felében. Komoly figyelmeztető jel maga a meddőség, de számtalan egyéb panaszt is fel lehet sorolni, például fogyás, hányás, étvágytalanság, vérköpés. A főorvos hangsúlyozta, az endometriózis diagnózisának felállítása hosszadalmas folyamat. Nagyon sok nő tévesen úgy véli, hogy a menstruáció eleve fájdalommal jár, és emiatt nem is keresi fel a nőgyógyászt, holott előfordulhat, hogy endometriózis okozza a panaszokat. Ha valakinél a fenti tünetek rendszeresen előfordulnak, érdemes szakorvoshoz fordulni.



Az endometriózis kiváltó okaira többféle elmélet létezik. Az egyik legrégebbi és legszélesebb körben elfogadott teória szerint a visszafelé áramló menstruációs vérzés, az úgynevezett retrográd menstruáció okozza. Itt a leváló méhnyálkahártya nem a méhnyakon keresztül a hüvely felé ürül, hanem visszafelé áramlik a petevezetékeken át, és bekerül a hasüregbe. Ez a folyamat összenövéseket és komoly gyulladást okozhat, ennek nyomán alakul ki a fájdalom is. Más elmélet szerint immunológiai okok állnak a betegség hátterében, amikor az immunrendszer nem képes elpusztítani a szervezetben téves helyen felbukkanó méhnyálkahártya-sejteket. A harmadik elmélet szerint a hashártya sejtjei egy kóros folyamat során átváltozhatnak méhnyálkahártya-sejtekké; valamint természetesen nem vethető el a genetikai háttér sem. Dr. Gabulya Henrik hozzátette: Bár az okok még nem tisztázottak, megfigyelhető, hogy a modern, iparosodott, vegyi üzemeket működtető társadalmakban jóval gyakoribb az endometriózis kialakulása a nőknél, így külső tényezők is szerepet játszhatnak.

Az endometriózist általában laparoszkópia segítségével kezelik. A kulcslyuksebészet által hatékonyan és könnyen eltávolíthatók azok az endometriotikus szövetek, amelyek a méhen kívül helyezkednek el, és fájdalmas panaszokat okoznak. A műtétet – egyedi esettől függően – gyógyszeres terápiák egészíthetik ki, amelyek jellemzően 3-6 hónapos, hosszabb távú kezelések. Az endometriózis a műtét után is folyamatos utánkövetést igényel, mivel évente 10%-kal növekszik a kiújulás esélye.