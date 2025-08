5 mondat, amit soha ne mondj a gyerekednek a pszichológus szerint

Szülőként helytállni felér egy bungee jumpinggal, egy mélytengeri merüléssel és egy ketrecharccal együttesen. A legnagyobb csaták azonban nem fizikálisan, hanem lelkileg zajlanak, hiszen hiába is törekszünk a lehető legjobb szülőkké válni, gyermekeink tükörként tartják elénk hibáinkat. A mindennapokban pedig számos olyan mondat van, amit akaratlanul is, de kimondunk szülőként, mit sem sejtve arról, hogy mekkora károkat okozunk ezzel a lelkükben. A pszichológus most elmondja melyek azok a mondatok.

Szmolka Orsolya pszichológus, képzésben lévő család- és párterapeuta szerint maradnadó lelki sérüléseket okozunk ezekkel a mondatokkal

Forrás: Bors

Ezeket kerüld el, ha nem akarod, hogy a gyereked pszichológushoz járjon felnőttként

Szmolka Orsolya pszichológus, képzésben lévő család- és párterapeuta most összegyűjtötte azt az 5 mondatot, amit soha ne mondjunk a gyerekeinknek, ha nem akarjuk, hogy felnőttként kisírt szemekkel üljenek majd egy pszichológus kanapéján és rólunk meséljenek.

Ezeket a mondatokat sokszor használjuk, véletlenül is kicsúsznak a szánkon és nem is gondoljuk, hogy milyen károsak.

1. Hagyd abba a sírást, nincs miért sírni, katona dolog

Ez az egyik legtöbbször hallott szülői mondat. Sokszor elhangzik, amikor például a gyerek elesik vagy beüti magát és sírva fakad.

Igaz jó szándékkal mondjuk ezeket, de ezzel egy szülő tulajdonképpen azt mondja, hogy nyomd el az érzéseidet, ne figyelj erre. Sőt, nem is validálja a gyerkőc érzését, fájdalmát. Fontos, hogy a sírás az teljesen természetes dolog

– nyilatkozta a Life-nak Szmolka Orsolya. A szakember szerint ezek helyett inkább mondjuk azt, hogy „hol fáj? Tudom, hogy nehéz, itt vagyok veled". Ezzel arra tanítjuk, hogy semmi baj, van ilyen, ki lehet mutatni a fájdalmat, az érzéseinket.

2. Mi bajod van megint, miért csinálod ezt megint?

Ezekkel a mondatokkal lekicsinyeljük őket, mintha nem érezhetné rosszul magát, nem sírhatna, nem toporzékolhatna. Mintha teher lenne számunkra. Kérdezzük meg tőlük ehelyett, hogy mi történt, mi bánt? Oda kell figyelni a gyerkőcökre, nem azt sugallni, hogy ő egy teher.

3. Miért nem vagy olyan mint a testvéred, miért nem úgy csinálod, mint ő?

„Az ilyen mondatok szintén nagyon károsak. Testvérféltékenységet és csökkent önbizalmat szül. Fontos, hogy a gyermekünkben azt erősítsük, hogy mindenki más, neki is megvannak a maga képességei, másban ő az ügyesebb. Az otthonunkból ne csináljunk arénát, ahol versengeni kell a testvéreknek" – teszi hozzá a pszichológus.