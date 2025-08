Vajna Tímea szívbemarkoló fotót tett közzé: a gyerekeivel látogatta meg Andy Vajna sírját

Vajna Tímea az elmúlt hat évben minden augusztus elsején megemlékezett Andy Vajnáról az elhunyt producer születésnapján. Ez idén sem volt másképp, azonban most nem egyedül vitt koszorút a sírra Timi, hanem vele tartott Ben, és a néhány hetes Hailey is. A családi látogatás azért is volt érzelemdús és könnyfakasztó Timi számára, mert Andy a házasságuk évei alatt végig támogatta a felesége egészségügyi harcát, és azt, hogy közös gyerekük születhessen. Sajnálatos módon azonban a férfi már nem érhette meg, hogy Timi Ráthonyi Zoltán feleségeként édesanyává válljon.

Vajna Tímea minden évben megemlékszik a volt férje születésnapjáról

Fotó: Facebook/Vajna Tímea

Vajna Tímea először látogatott ki a gyerekeivel Andy Vajna sírjához

Vajna Timi két kisgyermeke társaságában látogatott ki a temetőbe. Ez volt az első látogatása kétgyermekes édesanyaként, miután néhány héttel ezelőtt életet adott a kislányának Haileynek.

Andy! Kimentünk a gyerekekkel.

- írta szívszorító Instagram-sztorijában az üzletasszony. Timi képét itt tudjátok megtekinteni: