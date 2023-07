A hét közepén arról szóltak a hírek, hogy súlyos, életveszélyes állapotban kórházba szállították Madonnát . Az énekesnőt azóta kiengedték: egyes források szerint még mindig borzalmasan rosszul van , mások szerint szépen, az orvosok előírásait követve gyógyul. A legfrissebb információk szerint több hónapot is igénybe vehet, mire felépül. Most kiderült, mi okozta a betegségét.

Dr. Thomas Moore, a Kansasi Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője a Daily Mailnek arról beszélt, a Madonna már a rosszulléte előtti képeken sem fest túl jól, nagyon sovány, így valószínűleg eszméletvesztése már csak a jéghegy csúcsa volt. Az orvos szerint a popdíva már korábban kezelésre szorult volna.

"Nem nagyon hasonlít arra a Madonnára, akit eddig én láttam, valószínűleg annak ellenére is hajtotta magát, hogy már nem volt jól" - vélekedik az orvos.

Munkából az intenzív osztályra Madonna Katy Perryvel dolgozott egy közös felvételen, majd a stúdióból hazatérve esett össze. Madonna Katy Perryvel dolgozott egy közös felvételen, majd a stúdióból hazatérve esett össze.

A lapnak egy sürgősségi ellátásban részt vevő orvos is megszólalt. Ő úgy véli, Madonna vérmérgezésben szenved, ami akár akár életveszélyes is lehet. A szepszis gyulladást okozhat a szervezetben és többszörös szervi elégtelenséget is okozhat. Hozzátette, ha ez így van, nagy felelőtlenség volt hazaengedni az énekesnőt a kórházból, ugyanis állandó orvosi felügyeletre és az értékei ellenőrzésére lenne szükség.