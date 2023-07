Hőhullám érte el hazánkat a hétvégére, a forróság pedig a testünk minden porcikáját megviseli. Még az egészséges embereknek is kihívás a puszta létezés is, a betegséggel élőkre pedig kifejezetten veszélyes ez a kánikula. Nézzük, mi történik a szervezetünkben ilyenkor!

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a Ripostkérdésére összeszedte, miért érezzük magunkat rosszul a kánikulában és hogy mit tehetünk a közérzetünk javítása érdekében. Ebből szemezgettünk.

1. A hőség főleg akkor veszélyes, ha tartós

Ilyenkor a levegő hőmérséklete folyamatosan megközeíti vagy meg is haladja a testünk hőmérsékletét, nehezen tudja a szervezet leadni a hőt.

2. Hőkifáradás, hőgörcs, hőguta alakulhat ki, utóbbi halálos lehet

Komoly egészségügyi hatásai vannak a rekkenő hőségnek, nincs egy olyan hely, ahol hűvös lenne - esetleg a klimatizált belterek, ám a túlzott hűtés sem egészséges. A többség napok óta nem tud jól aludni, nem tudja kipihenni magát. Ez pedig a meleggel együtt fokozza a keringési betegségek kockázatát, infarktus, sztrók, hőkifáradás, hőgörcs és hőguta is jelentkezhet. Ha tehetjük ne vagy csak keveset tartózkodjunk napon - sőt 10-18 óra között kerüljük - és igyunk rengeteget.

A klímakutatással foglalkozó brit Met Office Hadley Centre által készített tanulmány szerint a rendkívüli melegek és az egyre gyakrabban jelentkező hőhullámok kevesebb mint 15 év alatt átlagos nyári hőmérsékletnek fognak számítani.

3. Nem elég a folyadékpótlás, a sót is pótolni kell

Az izzadással nem csak vizet, sót is veszítünk, így most a szokásosnál jobban is megsózhatjuk az ételeinket. A sóhiány például izomgörcsök formájában is jelentkezhet, aminek akár komoly élettani következményei lehetnek.

4. Ne vidd túlzásba az izzadásgátlást!

A szervezet az izzadással tartja fenn a hőegyensúlyát, így azt tilos gátolni. Nem arról van szó, hogy ne kenjük be magunkat dezodorral, de emellett hagyjuk, hogy a szervezetünk hűtse magát.