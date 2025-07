A Fantasztikus Négyes visszatért – de Pedro Pascal képes lesz megmenteni a Marvelt?

Egyelőre erősen megosztó darab A fantasztikus négyes: Első lépések. Pedro Pascal került Mr. Fantastic szerepébe, aminek a rajongók nem örültek túlzottan. Lejárt Tom Holland kora és jönnek az őszes halantékú szuperhősök?

Pedro Pascalt több kritika is érte, amiért ennyi idősen szuperhős szerepet kapott.

Forrás: Getty Images

Pedro Pascal új utat nyitott a Marvel univerzumban?

Még a film előkészületinél Pascal maga is elismerte, hogy különösen érzékenyen érintették a kora miatt kapott kritikák:

„Tudom, hogy azt mondják, hogy túl öreg, nem ő a megfelelő, borotválkozzon meg”

– fogalmazott egy londoni rajongói eseményen. Hozzátette, hogy nagyon ideges a fogadtatás miatt, régen volt rajta ekkora nyomás egy film miatt.

A kritikusok nagy része nem volt elájulva filmtől. A Screendaily szerint a Pascal–Kirby páros érdekes választás volt ugyan, de a végeredmény „alulmotivált és gyenge”. A norvég VG kritikája simán „trükkös, unalmas figuráknak” titulálta a négyest és megjegyezte, hogy bár a látvány jól hozza a 60-as évek retrostílusát, az akciók sablonosak, a sztorikból meg hiányzik a mélység.

A fandom azért válogat ennyire szigorúan a szuperhősöknél, mert a karakterek már a generációkhoz kötődnek. Reed Richards fiatalabb, zseniális figura, akit hagyományosan a 30-as évei elején ábrázoltak a képregényekben. Pascal 50 évesen teljesen más jelenlétet hoz. Akinek ez nem stimmel és nem nyitott az új dolgokra, nem kapja meg a Reed-élményt.

A fanok a castingszkeptikus Reddit-oldalakon arról beszélnek, hogy „Reed helyett Pedro Richards-ot látják” vagy „Tulajdonképpen a Hollywood kényelmi padlóját kaptuk vissza: Pedro minden szerepben”

Mások viszont megvédik a színészt: „Pedro tehetséges, de nem ő volt az első választás” – mondják – „és lehet, hogy ha több időt adunk neki, sikerül megformálnia a karaktert”.. Vannak, akik egyszerűen így fogalmaztak: „kicsit olyan mintha Howard Stark lenne Reed helyett”.

A szuperhőskorszak nem csak Tom Holland korosztálynak szól

Valóban, a Tom Holland-féle fiatal Pókember példát teremtett arra, hogy a húszas-harmincas kor működik legjobban a szuperhős szerepre. De hogy valóban csak ez a korcsoport lehet képregényhős? Nem. A Marvel önmagát is megújítja: A 60-as évek retró hangulata, a csapat összeszokott dinamikája, és a változatos karakterek olyan réteget adnak, amit nem tudtak volna hozni fiatalabb szereplőkkel same old, same old módon. (Egy stílus, amikor a szereplő már élt az adott korban, ahol játszik)