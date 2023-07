Bár félünk a következményektől, jellemzően csak akkor fordulunk orvoshoz, ha a panaszok fokozódnak, pedig vannak olyan esetek, amik akár komolyabb problémára is utalhatnak.

Minden eddiginél kínzóbb fejfájás

Nem foghatjuk mindig az időjárásra a fejfájást! A hirtelen fellépő, gyötrő fájdalom utalhat migrénre vagy cluster fejfájásra, de akár komoly veszélyekkel járó agyi aneurizma megrepedés, agyvérzés vagy agydaganat jele is lehet, ezért nem éri meg kockáztatni. Ha minden előzmény nélkül jelentkezik a heves, lüktető fájdalom, érdemes mielőbb kivizsgáltatni, hogy mi állhat a panaszok hátterében.

Szorító érzés a mellkasban

Az erős mellkasi fájdalomnak számtalan oka lehet, ugyanakkor ezeket – akár szív eredetű, akár nem szív eredetű betegség áll a háttérben – mindig komolyan kell venni, és azonnal javasolt az orvosi konzultáció. Főleg akkor legyünk nagyon óvatosak, ha a rizikócsoportba tartozunk, mivel a tünetek súlyos betegségekre, akár szívinfarktusra, tüdőembóliára, spontán kialakuló légmellre vagy mellkasi aorta repedésre is utalhatnak.

Rendszertelen menstruáció

A néhány napos ingadozástól még nem kell megijedni, hiszen egy kis idő szükséges a hormonok egyensúlyához. De amennyien hosszabb idő után sem áll vissza a normál menstruáció, úgy érdemes a nőgyógyász mellett endokrinológushoz is fordulni, mivel akár hormonzavar is állhat a probléma hátterében. De pajzsmirigyzavar, szervi elváltozás (gyulladás, ciszta, daganat), vagy hormonális egyensúlyzavar is okozhat rendellenes vérzést.

Erős fájdalom a vádliban

A mélyvénás trombózis alattomos betegség, az esetek többségében nem mutatkozik meg jól észrevehető tünetekkel, főként az alsó végtag vénáiban alakul ki, így ha a combunkban, vádlinkban ok nélkül jelentkezik egy erős fájdalom, azonnal forduljunk orvoshoz. Trombózis esetén kisebb vérrögök keletkeznek, melyek ha leszakadnak, és a tüdőbe jutnak, végzetes kimenetelű tüdőembóliát okozhatnak - írja a Fanny magazin.