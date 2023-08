Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a prevencióra és az egészséges életmódra. Ez magában foglalja a rendszeres testmozgást, a kiegyensúlyozott étrendet, és a mentális jólétet is. Azonban akad egy gyakran figyelmen kívül hagyott tényező, amely közvetlen hatással van az egész szervezetre, mégis sokszor megfeledkezünk róla: ez a szájüreg egészsége, illetve a fogászati gócok.

A fogászati gócok, olyan területek a szájüregben, amelyeknél krónikus fertőzés vagy gyulladás alakult ki. Ezek helyileg tüneteket általában nem, vagy alig okoznak, ám a szervezet egyéb területein komoly problémák előidézői lehetnek.

A fogászati gócok a fogakban, a foggyökerekben vagy a szájüreg más területein találhatóak és baktériumok, valamint toxikus anyagok különböző fajtáit tartalmazhatják, amelyek, ha bekerülhetnek a véráramba számos egészségügyi kockázattal járhatnak.

A fogászati gócokra általában nem jellemzőek a gyulladásos tünetek, mégis krónikus jellegűek, amelyeket a szervezet egyedül nem képes leküzdeni, emiatt pedig folyamatos terhelést jelentenek.

Mi lehet fogászati góc?

A leggyakrabban előforduló fogászati gócok:

elhalt fog

ínygyulladás

gyökérkezelt fog (ha nem volt megfelelő a kezelés)

tályog

ciszta

bölcsességfog (bizonyos esetekben)

gyulladt foggyökér

Milyen betegségeket okozhatnak a fogászati gócok?

A fogászati gócok számos, a szervezetünket érintő problémáért tehetők felelőssé. Egyes problémák kisebbek, míg mások igen súlyosak is lehetnek.

Krónikus fáradtság

A krónikus fáradtság kialakulásában szerepet játszhatnak a fogászati gócok. A szájüregi fertőzésekben lévő toxikus anyagok hatással lehetnek az immunrendszerre, az agyra és az idegrendszerre, ami hozzájárulhat a fáradtság és az álmatlanság kialakulásához.

Hajhullás

A fogászati gócok egyenletes, de foltos hajhullást is előidézhetnek. Ez ugyan csak esztétikai problémának tűnhet, de az érintetteket nagyon megviseli, arról nem is szólva, hogy teljes kopaszsághoz is vezethet.

Bőrproblémák

Az ekcéma, a pikkelysömör vagy az akné esetében is megfigyelték a fogászati gócok és a bőrbetegségek közötti kapcsolatot. A gócokban lévő baktériumok irritálhatják a bőrt, és hozzájárulhatnak a gyulladásos bőrbetegségek kialakulásához.

Szív- és érrendszeri betegségek

A fogászati gócokból származó baktériumok eljuthatnak a szívbe és az érrendszerbe, ami növeli a szívbetegségek, például a szívinfarktus, a szívbillentyű gyulladás és a stroke kockázatát, mivel befolyásolja a véralvadást és a gyulladásos folyamatokat a szervezetben.

Mentális problémák

A fogászati gócokban lévő toxikus anyagok negatív hatást gyakorolhatnak az agyra is, ami növelheti a depresszió, a szorongás és egyéb mentális problémák kockázatát.

A fent említett betegségeken kívül azonban még számos gondot okozhatnak fogászati gócok. Ilyenek például a légzőszervi problémák, a szemészeti megbetegedések, a vese gyulladásos megbetegedései, a reumatikus panaszok, az emésztőszervi és nőgyógyászati elváltozások vagy a visszatérő fejfájás.

Ne feledjük, hogy az egészséges fogak nem csak a szép mosoly miatt fontosak - a test egészének egészsége is a tét!

