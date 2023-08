Szepszis akkor fordul elő, ha az immunrendszer túlzottan reagál egy fertőzésre, és a szervezet elkezdi károsítani a saját szöveteit és a belső szerveket - írja az NHS nyomán a Mirror.

Ha a szepszist nem kezelik, az károsíthatja a tüdőt, a vesét, a májat és más szerveket, és végzetes is lehet. Az egyik első, nem specifikus tünete lehet, hogy amikor reggel felkelünk az ágyból, megszédülünk, sőt el is ájulhatunk.

A szepszis egyéb gyakori tünetei az NHS szerint a következők: gyengeség, hidegrázás, szapora szívverés és légzés, alacsony vérnyomás, a mentális állapot megváltozása, például zavartság vagy tájékozódási zavar, hasmenés, hányinger vagy hányás, hideg, nyirkos és sápadt bőr, kiütések, légszomj.

Fontos tudni, hogy a legtöbb esetben nem jelentkezik egyszerre az összes tünet, de a legkisebb gyanú esetén is forduljunk orvoshoz, ugyanis a vérmérgezés kórházi kezelést igényel.

Szepszis miatt kerülhetett kórházba Madonna is

Az énekesnő még júniusban került kórházba: eszméletlenül találtak rá . Egy, a sürgősségi osztályon dolgozó orvos akkor arról számolt be, Madonna vérmérgezésben szenved, ami akár akár életveszélyes is lehet. A szepszis gyulladást okozhat a szervezetben, és többszörös szervi elégtelenséget is okozhat. Madonna azóta egyre jobban van, úgy tűnik teljesen fel fog épülni.