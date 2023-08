Dr. Sunni Patel, a Dish Dash Deets munkatársa az Expressnek elmondta, hogy bár további kutatásokra van szükség az étcsokoládé és a sztrók kockázata közötti kapcsolat teljes megértéséhez, azt már most tudni, hogy néhány kockányi jótékony hatással lehet belőle. Nézzük, miért is egészséges (mértékkel!) az étcsokoládé!

Az antioxidánsokkal, például flavonoidokkal és polifenolokkal teli élelmiszerek segíthetnek megvédeni a sejteket az oxidatív stressz okozta károsodástól. Az oxidatív stressz pedig különféle szív- és érrendszeri betegségeket okozgat, beleértve a sztrókot is, mondta el az orvos. Hozzátette, az étcsokiban található antioxidánsok javíthatják az erek rugalmasságát, ami jobb véráramlást és alacsonyabb vérnyomást eredményezhet, ami csökkenti a sztrók kockázatát. Az antioxidánsok ezen kívül gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is rendelkeznek, ami azért jó, mert a különféle gyulladások is hajlamosíthatnak az agyiér-betegségre.

A Mayo Klinika oldalán olvasható, hogy a növényi alapú élelmiszerek a legjobb antioxidáns-források. Ide tartoznak a gyümölcsök, zöldségek, a teljes kiőrlésű gabonák, diófélék, magvak, gyógynövények és fűszerek, sőt még a kakaó is, ami a jó minőségű étcsoki alapanyaga.

Dr. Patel arról is beszámolt, hogy egy kísérletsorozat kimutatta, hogy a flavanolban gazdag kakaótermékek csökkentik a vérnyomást: a kutatásban résztvevőknél napi 20-45 gramm étcsokoládé fogyasztásával a szisztolés vérnyomás átlagosan 3,2 Hgmm-rel, a diasztolés vérnyomás pedig átlagosan 2,0 Hgmm-rel csökkent

Kávé helyett is bekaphatsz egy-két kocka étcsokit A kakaóbabban lévő teobrominnak a koffeinhez hasonló fiziológiai hatása van: élénkít, és fokozza a szellemi aktivitást, ráadásul ugyanolyan gyorsan fejti ki a hatását, mint a kávé. Erről és az étcsoki egyéb jótékony hatásairól itt írtunk bővebben.

Nem csak a szabadgyökök, de a magas koleszterinszint is szív- és érrendszeri betegségekhez vezethet. A kakaóban gazdag ételek fogyasztása pozitív hatással lehet a koleszterinszintre azáltal, hogy növeli a jó koleszterin szintjét.

Jó és rossz koleszterin: mi a különbség Az LDL koleszterin, amit rossz koleszterinnek nevezünk szállítja a zsírt a testben, ragadós, nagy molekula, megtapad az erek falán és plakkokat képez szűkítve azokat. A HDL-koleszterin vagyis a jó koleszterin pedig összegyűjti a zsírt és visszaszállítja a májba. A magas HDL:LDL arány (tehát, ha magas HDL-koleszterinszint az LDL-koleszterinszinthez képest) véd a szív- és érendszeri betegségek ellen.

Az étcsoki diéta alatt is bevethető, 1-2 kockányi segíthet véget vetni a kínzó vágyakozásnak, közben pedig megakadályozza, hogy valami magasabb cukortartalmú és alacsonyabb tápértékű nassolnivaló után nyúlj. Azt azonban jó tudni, hogy ne elalvás előtt együk meg a napi "csokiadagunkat. Ennek okáról itt olvashatsz.