Wikonkál Norbert, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ főigazgatója, bőrgyógyász onkológus, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke kijelentette, küldetésüknek tartják a megelőzésben és korai felismerésben való részvételt. Online kampányt folytatnak és fesztiválokon is jelen vannak, ahol a tanácsadás mellett bőrfelszínvizsgálatot is végeznek. A Sziget Fesztiválon például hatszáz szűrés során hat esetet találtak. A globális felmelegedés miatt nő a kockázat, hiszen egyre tovább éri UV-sugárzás a szabad bőrfelületeket. A betegség különösen gyakori fiatal nők és idősebb férfiak körében. A tudatos hozzáállás nagy jelentőségű - hangsúlyozta Wikonkál, javasolva az önvizsgálatot, illetve a családtagok ellenőrzését, valamint évente szakorvosi vizsgálatot.





Gyulai Rolland, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika igazgatója vizsgáltaok eredményeit ismertette: húsz év alatt megduplázódott a nem melanoma típusú bőrdaganatok száma. Évi 2500 melanoma, 4500 laphámrák és 17 ezer bazálsejtes karcinoma megbetegedést diagnosztizálnak. A professzor beszámolt arról hogy a 2011 és 2019 közötti 23 ezer melanomás beteg átlagéletkora 60 év volt, az ötéves túlélés esélye 75 százalék - a nőbetegeknél 80, férfiaknál 70 százalék. A 2011-12 és 2017-19 éveket összehasonlítva több mint három százalékkal nőtt a túlélési esély. Ebben szerinte szerepet játszanak a figyelemfelhívő kampányoknak köszönhető kori felismerés, illetve az új, hatékonyabb gyógyszerek. A túlélési esélyek nagyjából megegyeznek a többi közép-európai országgal. Gyulai Roland figyelmeztetett, hogy a nagyon világos bőrtípusúak számára már kisebb UV-sugárzás is veszélyes, és szoláriumban is kaphat valaki nagy terhelést.Bármilyen bőrelváltozásnál ajánlott orvoshoz fordulni, ami nem múlik el pár nap alatt, hanem növekszik.



A ritka melanomafajták hátterében jellemzően genetikai okok állnak; nyálkahártyákon, tenyéren, talpon, vagy akár köröm alatt is előfordulhatnak. Ismertségük alacsony, ezért gyakran későn, évek múlva fordulnak velük orvoshoz, és ilyenkor a betegek felénél már áttétek alakulnak ki.

A Magyar Dermatológiai Társulat közleményében kiemeli: a modern terápiáknak köszönhetően jelentősen csökkent a halálozások aránya a melanoma miatt, de a későn felfedezett betegség még mindig évi 300-400 áldozatot követel. A korai felismeréssel a statisztikai adatok szerint 98,3 százalékos az ötéves túlélés valószínűsége, míg ez az arány az első nyirokcsomóáttét megjelenése esetén 62,4 százalékra csökken, ha pedig a melanoma távoli, szervi áttétet is ad, az 5 éves túlélési arány 16 százalékra zuhan, az elmúlt években megjelent korszerű terápiás megoldások ellenére is.



A szervezet tavaly elindított felvilágosító weboldala, a skindex.hu idén tovább bővült. Legfontosabb fényvédelmi tanácsaik között szerepel, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon közvetlen napsütésben, vagy viseljen arcot árnyékoló kalapot vagy sapkát, teljes testet takaró, jól szellőző ruházatot. Mindenki használjon a bőrtípusának megfelelő, magas faktorszámú fényvédő készítményt és UV-szűrős napszemüveget. A szoláriumban már egyetlen alkalom is növelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát.