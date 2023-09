A rosszkedv, szomorúság, az érzés, hogy leküzdhetetlennek tűnő akadályok tornyosulnak előttünk, nincs semmi a világon, ami örömet okozna, mindenkinek ismerős lehet. Ha ez egy múló, néhány napig tartó állapot, akkor ez rendben is van, hiszen nincs ember a Földön, aki folyton jókedvű lenne. Ha tartósan, heteken vagy még hosszabb időn át fennáll ez az állapot, akkor már depresszióról beszélünk, ami komoly, kezelendő betegség.

Gyakran hangzik el az ember szájából, hogy „olyan depressziós vagyok". Ez legtöbbször inkább átmeneti rosszkedvről, szomorúságról szól, ami valóban lehet a depresszió egyik tünete, ám önmagában nem azonos azzal. Tény azonban, hogy a lakosság 10 százaléka élt már át életében legalább egyszer tényleges depressziós epizódot.

Milyen tünetei vannak a depressziónak?

A betegségnek vannak lelki-érzelmi, viselkedésbeli, motivációs, a gondolkodásban megjelenő (kognitív) és fizikai tünetei is.

Az érzelmi tünetek között megjelenhet az állandó szomorúság, rosszkedv, a beteg önmaga és mások iránti szeretetképtelensége, de az öngyűlölet és az örömképtelenség is.

A motivációs tünetek egyike épp a motiválatlanság, a folyamatos kedvtelenség, a depressziós ember nem nyitott az újra, sőt, gyakran a másnapra sem.

Viselkedésére jellemző a csökkent aktivitás, a lelassulás, az állandó energiaszegénység miatt legszívesebben csak feküdne. Csendes beszédét alig érteni, testtartása görnyedt, összehúzódik.

Gondolkodását a pesszimizmus hatja át, a világ, a jövő és benne ő maga is elveszett, reménytelen, nincs jövőképe. Nem tud a feladataira koncentrálni, vagy a múltban mereng, vagy a jövő miatt szorong, de a mostot nem képes megélni, nincs jelen az életében.

Mindemellett fizikai tünetek is jelentkezhetnek. A beteg esetenként állandó fejfájással, nyak- és hátfájással, bizonytalanságérzéssel, szédüléssel küzd, az étvágytalanság vagy épp a fokozott étvágy miatt fogy vagy hízik, székrekedéstől vagy hasmenéstől szenved. Alvászavarai is lehetnek, alig néhány órát tud csak éjszakai pihenéssel tölteni, így folyton fáradt.

Fontos tudni, hogy nem kell mindegyik tünetnek fennállnia ahhoz, hogy depresszióról beszéljünk!

Az állandó, ólmos fáradtság tovább nehezíti a beteg életét

A depressziós ember folyamatos fáradtságát nem csak az okozza, hogy keveset pihen. Egy hangulatzavarral küzdő embernek a fenti nehezítő körülmények mellett is teljesítenie kell a munkahelyén vagy az iskolában, a családban és más közösségekben, és ez bizony rendkívüli erőfeszítéseket kíván tőle. A kívülről érkező és az önmagával szembeni elvárások súlyos nyomás, stressz alá helyezik, ráadásul a korábban róla kialakult kép fenntartása, az állapotának titkolása is egyre több energiát von el a szervezetétől. Ezzel kialakul egy ördögi kör, amely akár a teljes kimerülésig is vezethet.

Már csak ezért is fontos, hogy időben, az első figyelmeztető jeleknél felismerjük a betegséget, akár magunkon, akár egy családtagunkon, barátunkon, és szakértő segítséget kérjünk.



Hogyan kezelhető a depresszió?

Ha felismerjük magunkon az enyhébb, kezdeti tüneteket, és érezzük, hogy valami nincs rendben, minél előbb kérjünk segítséget, beszéljünk egy hozzánk közel álló személlyel a problémánkról, forduljunk orvoshoz. Minél korábbi fázisában kezdjük meg a depresszió kezelését, annál könnyebb lesz kilábalni belőle. Lehet, hogy elegendő lesz egy pszichológus segítségével vezetett pszichoterápia, de súlyosabb esetekben már mindenképp gyógyszeres kezelésre is szükség van. A depresszió nem múlik el magától, ne akarjuk egyedül megoldani, forduljunk orvoshoz!

