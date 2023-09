Az egészséges táplálkozás fontosságáról nem lehet eleget beszélni, és akik tudatosan válogatnak az élelmiszerek között, azok oda is figyelnek arra, hogy gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát és mérsékelt mennyiségű telítetlen zsírokat, húst és tejterméket is fogyasszanak.

Vannak azonban olyan élelmiszerek, amelyek a közhiedelem szerint egészségesek, pedig valójában nem azok. Dr. Harmony Allison szerint ide tartoznak a fehérjeszeletek is.

Soha nem eszek fehérjeszeleteket. Általában feldolgozottak, és sok adalékanyagot tartalmaznak – mondta el a HuffingtonPostnak. Hozzátette, a természetesebb fehérjeforrások, emelyek diófélékből, tökmagból vagy mogyoróvajból állnak sokkal jobb alternatívát jelentenek.

British Heart Foundation (BHF) szerint a legtöbben amúgy is több fehérjét esznek, mint amennyire szükségük van, így a legtöbb esetben felesleges célzottan pótolni ezt a makrotápanyagot. Az állásfoglalásuk értelmében nem szabad elfelejteni, hogy a magas fehérjetartalom nem feltétlenül jelenti azt, hogy egészséges egy étel, érdemes megnézni az összetevő lista többi elemét is. A BHF az alacsony zsírtartalmú joghurtot és a kemény tojást javasolja például, ha többletfehérjét szeretnénk fogyasztani. A legtöbb fehérjeszelet nagyon magas kalóriatartalmú és hozzáadott cukrot tartalmaz, ha magvak is vannak benne, akkor a zsírtartalmuk is magas.

Az egészségügyi szervezetek azt javasolják, hogy minden étkezéskor a tányérunk legalább negyedét fehérjetartalmú élelmiszerrel töltsük ki, együnk csirkét, tojást, marhahúst és halat. Ha helyesen állítjuk össze az étrendünket, nem csak a fizikai, de a mentális egészségünk is jobb lesz.