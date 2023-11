A menstruációs ciklusok pont olyan sokfélék, mint amilyen sokfélék a nők maguk: nincs két egyforma. A havivérzés általában 11 és 14 éves kor között jelentkezik először, és egészen a menopauzáig (vagyis a legutolsó menstruációig) tart, amelynek időpontja 48 és 53 éves kor közé tehető. A női ciklust hormonok szabályozzák, méghozzá az ösztrogén és a progeszteron. Az ösztrogén szintje minden ciklus elején megemelkedik, ami a petesejt éréséhez, majd a petefészekből tüszőrepedéssel (ovuláció) való távozásához vezet. Ezalatt megvastagszik a méh nyálkahártyája, hogy befogadhassa a megtermékenyített petesejtet. Ha a beágyazódás nem következik be, akkor az ösztrogén és a progeszteron szintje csökkenni kezd, a nyálkahártya leválik és távozik, menstruációs vér formájában. Az azonban, hogy ez hány nap alatt zajlik le egy nő testében, változó. Sokáig a 28 napos ciklust tartották „tökéletesnek", de ilyesmi valójában nem létezik, ha valahol 21 és 35 nap között jön meg, az rendben van. Mivel minden nő hormonális működése más, csak az számít és csak arra kell odafigyelnünk, hogy ciklusunk a korábban tapasztaltakhoz képest változik-e.

Tehát ha a ciklusunk nem úgy zajlik, ahogy a nagykönyvben meg van írva, mindig egyformán, de nem extrém módon tér el az átlagostól, akkor nincs miért aggódnunk, főleg, ha semmilyen fájdalmas vagy kényelmetlenséget okozó tünet nem társul hozzá. Csakis a saját testünkre kell figyelnünk, hiszen cikluszavarról akkor beszélünk, ha a menstruáció nem akkor kezdődik, és nem úgy zajlik le, ahogy megszoktuk, vagyis változik a vér mennyisége, fájdalmassá válik, görcsökkel jár a menstruáció, vagy éppen vérzés lép fel a ciklus közben, valamint akkor is, ha kimarad a menstruáció.

A menstruáció kimaradásának egyik leggyakoribb oka a terhesség, a másik pedig a változókor, de ezeken kívül is sok tényező boríthatja fel a szervezetünkben a kényes egyensúlyt. Hormonális problémák, gyulladások, ciszták, miómák, polipok és daganatok, fertőzések, bizonyos gyógyszerek, betegségek és ovulációs problémák is befolyásolják a cikluszavarok kialakulását. A pontos okokat nőgyógyász tudja feltárni, de ha változik, vagy kimarad a vérzés, nem kell egyből a legrosszabbra gondolnunk, hiszen számos egyéb, például az életmóddal összefüggő oka is lehet a hormonális egyensúly megbomlásának.

Ezen kívül a stressz csökkentésének különböző módjaival is próbálkozhatunk a menstruációs ciklus helyreállításának érdekében, valamint a rendszeres testmozgást is beiktathatjuk az életünkbe. Az étkezésünkre is érdemes nagy figyelmet fordítanunk, mert ha egyhangú étrendet folytatunk, koplalunk vagy éppen túlsúllyal küzdünk, az az egész szervezetre, így a hormonrendszerre is hatással van. Emellett érdemes lehet gyógynövényes segítséget igénybe venni, hiszen így természetes és hormonmentes módon is befolyásolhatjuk a női hormonális szabályozórendszer működését. Ha odafigyelünk az életmódunkra, de a változtatások nem használnak, mindenképpen keressük fel a nőgyógyászunkat.

