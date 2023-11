Aki mindig a tökéletességre törekszik, soha nem elégedett sem saját magával, sem mással. Bármennyire jó dolog kerül ki a keze alól, úgy érzi, lehetne még jobb, a lakása soha nem elég tiszta – szerinte –, a ruha nem áll elég jól rajta –ugyancsak szerinte –, és valahogy soha nem teljesen jó minden. Ez a folyamatos elégedetlenség óhatatlanul feszültséget okoz benne akkor is, ha tudatosítja magában, nincsen sem vele, sem körülötte semmi baj.

A túlérzékenyek ugyancsak könnyen válnak stresszessé, szorongóvá. Amíg sokakat nem érint meg a negatív kritika – akár a munkahelyi környezetre, akár a magánéletre vonatkozik is ez -, vagy egy pillanat alatt túl lesznek rajta, vannak, akik már attól elsírják magukat, ha szóvá teszik nekik, hogy például elsózták az ételt. A túlérzékeny emberek mindent a szívükre vesznek, ők azok a hímes tojások, akiknek úgy kell megfogalmazni a kritikát, hogy ne essenek hosszú órákra búskomorságba.

Amíg a legtöbb ember az apró bosszúságokon gyorsan túllendül, vannak, akik a legkisebb dolgon felhúzzák magukat. Mindig és mindent túlreagálnak, képesek dührohamot kapni, ha 3 percet késik a vonat vagy az ételfutár nem érkezik meg időben. A munkahelyükön is kiütközik ez: képesek a bolhából elefántot csinálni, holott épp elég lenne a valóban komoly problémákkal foglalkozni.Ha te is a fent említettek valamelyikébe tartozol, nem árt, ha megállsz egy pillanatra és átgondolod, miként tehetnéd stresszmentesebbé az életedet. A tartós feszültségtől ugyanis kimerülünk, mert a test képtelen folyamatosan készenléti állapotban lenni. Törvényszerű, hogy az ilyen időszakokban előbb vagy utóbb megjelennek bizonyos testi és lelki tünetek: alvászavar, szorongás, ingerültség, kialakulhatnak szív-és érrendszeri problémák, emésztőrendszeri és gyulladásos betegségek is.

Amennyiben azt érezzük, hogy a feszültség elviselhetetlen, el kell gondolkodni azon, hogy külső környezeti tényezők vagy belső okok idézték-e elő ezt az állapotot. Külső környezeti tényezőnek számít egy nyomasztó élethelyzet, a családi vagy munkahelyi gondok, a fokozott megterhelés, de át kell gondolnunk azt is, hogy nem magunkat hajszoljuk-e bele a feszült állapotba.

Utóbbi akkor fordulhat elő, ha irreálisan magas elvárásokat támasztunk önmagunkkal szemben, ha képtelenek vagyunk kikapcsolni, ha túlreagálunk dolgokat, esetleg túlságosan érzékenyek vagyunk. Ha megfigyeljük magunkat és az érzéseinket, könnyen lehet, hogy mi magunk is rájövünk, mitől stresszelünk vagy szorongunk. Amikor már ismerjük az okokat, elkezdhetünk gondolkodni azon, hogyan változtassunk.

Dolgoznunk kell azon, hogy – miután felismertük azokat – kiiktassuk a stresszt kiváltó körülményeket, és keressünk valami olyan elfoglaltságot, amitől jobban érezzük magunkat, ami kizökkent a feszült helyzetekből. Ilyen lehet a sport, a légzőgyakorlatok alkalmazása, a meditáció, az olvasás vagy egy új hobbi, egyszóval keressünk olyan elfoglaltságot, ami feltölt! Szánjunk időt az étkezésekre is, ne rohanjunk, és inkább együnk többször kevesebbet! Fontos a friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztása, a stressz ugyanis az emésztésünket is rossz irányba befolyásolhatja. Azt pedig nem lehet elégszer elmondani, milyen nagy szükség van a megfelelő folyadékbevitelre: napi másfél-két liter vizet mindenképpen fogyasszunk el!

Ha azonban a tüneteink rosszabbodnak, ne habozzunk segítséget kérni, keressünk fel egy szakembert, akivel beszélhetünk!

