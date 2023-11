Két és fél hónap telt el az iskola- és óvodakezdés óta, és a szülők újra azt tapasztalják, hogy gyermekeik egyik betegségből a másikba esnek. Az őszi szezon egyébként is bővelkedik kórokozókban, a fertőző, felső légúti betegségek pedig különösen azokat a gyermekeket találják meg, akik most mentek először közösségbe.

Folyton beteg, ez normális?

Egy hét óvoda, két hét otthonlét – ugye ismerős a menetrend? Bár a szülők többségét aggasztja gyermekük folytonos betegeskedése, nem szabad elfelejteni, hogy egy teljesen természetes jelenségről van szó. A gyermekek immunrendszere – melynek fő feladata a kórokozókkal szembeni védelem – ugyanis csak 10 éves korukra fogja elérni a felnőttekre jellemző érettséget, az évi akár 8-12 kisebb-nagyobb megbetegedés pedig ennek az érési folyamatnak a velejárója.

Mivel erősíthetjük gyermekünk immunrendszerét?

A legkisebb gyermekek esetében különösen fontos, hogy a szülők segítsék, támogassák immunrendszerük működését, hiszen ők még képtelenek az alapvető higiénés szabályok betartására (pl. helyes kézmosás, zsebkendő-használat), így könnyebben elkapják egymástól a fertőző betegségeket is. Mivel támogathatjuk az apróságok szervezetének védekező mechanizmusát?

2. Figyeljünk a D-vitamin pótlására!

A D-vitaminról tudható, hogy igazoltan szerepet játszik a fertőzések, immunológiai betegségek leküzdésében. Ehhez a vitaminhoz egyrészt táplálkozásunk révén juthatunk hozzá, másrészről a bőrben napfény hatására keletkezik az előanyagából, a 7-dehidrokoleszterinből. A téli hónapokban azonban a napsugárzás nem, vagy csak csekély mértékben hasznosítható D-vitamin képzésre, a táplálkozás révén pedig igencsak nehézkes biztosítani gyermekünk számára a megfelelő mennyiségű D-vitamin bevitelt. Az optimális D-vitamin ellátottsághoz tehát az őszi és téli hónapokban számukra is mindenképpen szükséges a D-vitamin szedése.

A legújabb, 2022-es magyar konszenzusajánlás szerint az októbertől márciusig tartó időszakban az ajánlott napi mennyiség gyermekeink számára (Nemzetközi Egységben kifejezve):

6 évesnél fiatalabb gyermekek esetén 400-500 NE (1000 NE-maximummal), ez kb. 2-3 csepp napi D-vitamin bevitelnek felel meg

6 év feletti gyermekeknél 1000 NE (2000 NE-maximummal), amelyet kaphatnak cseppek vagy pl. rágótabletták formájában is.

A kisebb gyermekek esetében a praktikus csepp formula javasolt, míg a nagyobbaknak tablettában is adagolhatjuk a D-vitamint, a gyermekorvossal egyeztetett mennyiségben és ütemben.

2. Óvjuk a bélflórát probiotikumokkal!

Gyermekünk védekező-rendszerének támogatásához elengedhetetlen az egészséges bélflóra is. Mivel támogathatjuk a bélflórájának egészségét? Elsősorban kiegyensúlyozott, természetes és változatos alapanyagokra támaszkodó, egészséges étrenddel. A probiotikumokat legegyszerűbben a tejtermékekkel fogyaszthatjuk el (joghurt, kefir, sajtok), de a savanyú káposztában és a fermentált zöldségekben is sok élő kultúra található.

Ha a bélflóra egyensúlya felborul (pl. egy antibiotikumos kezelés vagy egy néhány napos hasmenés miatt), akkor sajnos a normál bélflóra is sérülhet, és a kóros baktériumok is könnyebben megtelepedhetnek. Amennyiben a gyermeknél hasmenés, puffadás, hányinger vagy étvágytalanság jelentkezik, érdemes a bélflóra támogatására szolgáló élő, jótékony hatású mikroorganizmusokat tartalmazó probiotikumot adni számára kúraszerűen, legalább 10-14 napig – mondja dr. Lakos Gábor csecsemő- és gyermekgyógyász, belgyógyász.

3. Antioxidáns, te csodás!

Az antioxidánsok többféle vegyületcsoportot foglalnak magukban, és a szervezetben lévő káros folyamatok gátlásában, az immunrendszer tehermentesítésében, a szervezet egészségének megőrzésében vesznek részt.

Mivel számos antioxidáns a zöldségek, gyümölcsök jellegzetes színének kialakításáért is felel, ezért a fertőzések elleni küzdelemhez fontos ezeket a színes táplálékokat is beilleszteni gyermekünk étrendjébe. A gránátalma, áfonya, málna, citrusfélék és sütőtök mellett, csempésszünk paradicsomot, sárgarépát, brokkolit és vöröskáposztát is minél gyakrabban a tányérjukra – lehetőleg változatosan, az idényjellegű zöldségeket és gyümölcsöket előnyben részesítve, nyers vagy párolt formában.

Fontos tudni, hogy a kiegyensúlyozott, növényi eredetű táplálékban gazdag étrend képes gyermekünk antioxidáns-szükségletének fedezésére, ha azonban ezeknek a táplálékoknak nem, vagy csak nehezen megoldható a fogyasztása, akkor készítsünk belőlük gyümölcs- és zöldségleveket! A tapasztalat szerint ezeket könnyebben elfogadják a gyermekek, hatékonyságuk pedig jóval nagyobb a kereskedelmi forgalomban kapható táplálék-kiegészítőknél.

4. Béta-glükánokkal is erősítheted az immunrendszerét!

A béta-glükánok a természetben is előforduló poliszacharidok, amelyek fokozzák az immunsejtek aktivitását, növelik az egyes immunfunkciók hatékonyságát, és védenek a fertőzések ellen is. A béta-glükánok hatékonyságát több klinikai vizsgálat is bizonyította, így többek között eredményesen alkalmazták a gyermekek légúti tüneteinek enyhítésében is. Érdemes tehát béta-glükánt tartalmazó ételeket is fogyasztania gyermekünknek, amihez az élesztő, a gabonafélék magvai (pl. zabpehely, rozs, árpagyöngy) és bizonyos gombák (laskagomba, Shiitake, Reishi) révén juthat nagy mennyiségben, azonban érdemes a bio- és gyógynövényboltok, valamint nagyobb gyógyszertárak polcain is körülnézni, mivel ezekben számtalan, gyermekek által is szívesen fogyasztott béta-glükán készítményt is be tudunk szerezni.

Forrás: Gyermekgyógyászati Központ