Sok energiát biztosítanak és hosszú ideig jól lakatnak. De a zabpehelynek sok más pozitív hatása is van – ez az 5 dolog történik, amikor minden nap zabpelyhet eszel.

Te is szereted a zabpelyhet reggelire? Legyen szó müzliről, egynapos zabról vagy zabkásáról – a gabonapehely minden lehetséges változatban remek ízű és igazán szuper étel. Ennek oka, hogy nemcsak hosszú szénláncú szénhidrátokat, sok fehérjét és rostot tartalmaznak, hanem különféle vitaminokat is, amelyek támogathatják az egészséget. Elég indok tehát, hogy a teljes kiőrlésű termékeket felvedd a napi menübe.



1. Több erőd vanA zabpehely körülbelül 70 százalékban hosszú láncú vagy összetett szénhidrátokból áll. Ez tökéletes energiaforrássá teszi ezt az ételt, mivel a szervezetnek időbe telik ezeknek a szénhidrátoknak a lebontása. A zabpehely így biztosít neked energiát hosszú időn keresztül. Ha körülbelül két órával edzés előtt megeszel egy finom zabkását vagy müzlit, akkor tényleg sok energiád lesz.

A zabpehely edzés után is nagyon jó nassolnivaló, mert 15 százalékban növényi fehérjét tartalmaz, ami támogatja az izomépítést. A magnézium emellett megakadályozza az izomgörcsöket és segíti a regenerációt.



2. Kevesebbet eszel, mert kevésbé leszel éhesAz imént említett összetett szénhidrátok nagy előnye, hogy a lassú feldolgozásnak köszönhetően sokáig jóllakatnak. A vércukorszint stabil marad – ez megvéd a kellemetlen, étkezés utáni sóvárgástól, így kevesebbet eszel, mintha egyszerű szénhidrátokat, például fehér lisztet fogyasztanál.



3. Javítja a koleszterinszintedA hengerelt zab sok élelmi rostot tartalmaz – 100 gramm pehely fedezi a napi szükséglet bő egyharmadát. Az egyik ilyen rost a béta-glükán, amely megköti a koleszterint a bélben. Ily módon a koleszterin kiürül ahelyett, hogy visszatérne a véráramba. A zabpehely ezért kiválóan alkalmas a koleszterinszint csökkentésére.



4. Erősíted az immunrendszeredetAz immunrendszerednek ráférne egy kis erősítés? A zabpehely a tökéletes étel erre! Többek között antioxidánsokat és polifenolokat tartalmaz, amely megvéd a szabadgyököktől - és így az idő előtti öregedéstől is. A zabpehelyben rengeteg cink és B1-vitamin is található: mindkettő az immunrendszert is erősíti.

A zabpelyhet például dióval is kombinálhatod, mivel gazdag többszörösen telítetlen Omega-3 zsírsavakban, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak, és csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is.

5. Elősegítik az emésztéstA már említett zabpelyhekben található rost fő feladata az emésztés serkentése. Megduzzadnak a gyomor-bélrendszerben, és segíthetnek például a székrekedés esetén, és megvédik a gyomor nyálkahártyáját a gyomorsavtól.

Tudtad, hogy ennyi jótékony hatása van a zabpehelynek?