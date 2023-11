Tina Turner tudta, hogy a betegségeiből már nem fog felépülni, és azzal is tisztában volt, hogy hibázott. Az 1978-ban magas vérnyomással diagnosztizált Tina Turner nem kért kezelést, ez a döntés végül veseelégtelenséghez vezetett.

Soha nem mondta el senki, mit jelent a magas vérnyomás vagy hogyan hat a szervezetre. Én a magas vérnyomást normálisnak tartottam. Ezért nem igazán érdekelt — idézi Turner egy interjúját a DailyStar, aki onnantól fogva mindent megtett, hogy tájékoztassa a közvéleményt a magas vérnyomás veszélyeiről. Az, hogy ő nem foglalkozott vele, fatális hiba volt, súlyosan károsította a veséjét, transzplantációra is szüksége volt, amelyről My Love Story című emlékiratában számolt be. Arról is beszélt, hogy már korábban szüksége lett volna új vesére, de a 2016-ban diagnosztizált bélrákja miatt ezt el kellett halasztani.