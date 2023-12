A vashiány sok gondot okozhat a mindennapokban, ezért érdemes fokozottan odafigyelnünk arra, mennyi vasat viszünk be a szervezetünkbe, illetve hogyan tesszük azt. Az édességek és a csokoládé szerves részei az ünnepi készülődésnek, és a jó hír, hogy az étcsokoládé valójában segíthet a napi vasszükséglet fedezésében is.

A vashiány leggyakoribb jelei

A vashiány leggyakoribb jelei közé tartozik az állandó fáradtságérzet, a koncentrációs problémák, az energiaszint és az állóképesség csökkenése, a megnövekedett hajlam a fertőző betegségekre, megfázásra, a sápadt bőrszín, továbbá a gyakori fejfájás, fokozott hajhullás és a körmök töredezése.

Kiket érinthet a vashiány?

A legveszélyeztetettebbek a termékeny korú, menstruáló nők, már a serdülőkortól kezdődően a terhesség és a szoptatás időszakán át egészen a változókorig, de sokszor vaspótlásra szorulnak a sportolók és azok is, akik nem fogyasztanak állati eredetű élelmiszert.

Vashiányt okozhatnak továbbá bizonyos vérveszteséggel járó betegségek, állapotok, mint például az aranyér vagy a túlzottan erős menstruáció. A havivérzés során ugyanis nemcsak vért, hanem értelemszerűen azzal együtt vasat is veszítünk. A vasvesztés ez esetben főleg azok számára jelenthet gondot, akiknek a szervezetéből a menstruáció idején az átlagosnál nagyobb mennyiségű vér távozik. Egy átlagosnak tekinthető vérzés során a nők kb. 60 ml vért, ezzel 3 mg vasat veszítenek. Erős vérzés esetén a 80 ml-t is elérheti a vérveszteség, ekkor akár 4-6 mg vas is kiürülhet a szervezetből. Ez pedig már hatással lehet az illető közérzetére, ugyanis ekkora vasvesztést egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozással már nem lehet pótolni, így hamarosan tapasztalhatók lesznek a vashiány tünetei.

Továbbá előfordulhat, hogy valaki az egyoldalú táplálkozása miatt nem jut megfelelő mennyiségű vashoz, ahogyan az is, hogy az együtt szedett gyógyszerek, ételkomponensek meggátolják a bevitt vas felszívódását. Idősebb korban, mivel ekkor a vasfelszívódás már nem annyira jó, szintén kialakulhat vashiány. Gyulladásos bélbetegségek, gyomor- és bélrendszeri műtétek is vezethetnek vashiányhoz, különösen olyankor, ha a beavatkozás során eltávolítják a bélrendszer azon részét, ahol a vasfelszívódás történik.

Fogyasszunk fekete csokoládét!

Az antioxidánsokban gazdag étcsokoládé támogatja a bőr egészségét, csökkenti a szívbetegségek kockázatát és segít a gyulladások elleni küzdelemben. A magas kakaótartalmú fekete csokoládé különösen jó ebben, mivel egy táblányi mennyiség akár 10,5 mg vasat is tartalmaz.

A forró csoki is remek alternatíva, különösen hideg téli napokon. A forró csoki egyik összetevője, az L-triptofán segíthet a hangulat javításában. És ki ne szeretné azt az édes melegséget, amit egy csészényi forró csoki nyújt a hideg időben?

Persze, mint minden finomságnak, a csokoládénak is van ajánlott mértéke. Napi két-három kockányi csoki még elfogadható, de érdemes ügyelni a mértékletességre. Különben nemcsak vassal, hanem néhány pluszkilóval is gazdagodhatunk a karácsonyfa alatt. De egy kis élvezet mindig belefér, különösen, ha azzal az egészségünknek is jót teszünk.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.