Az orvosok attól tartanak, hogy gyorsan fog terjedni a Covid új változata. A JN.1 nevű koronavírustörzset figyelemmel kísérik, ugyanis attól tartanak, hogy a karácsonyi időszakban többen fertőződhetnek meg, mivel sokkal nagyobb a boltok forgalma, több emberrel kell találkoznunk ilyenkor.

Dr. Meaghan Kall szerint ez az egyik leggyorsabban terjedő változat az ideiek közül, ezért most mindennél fontosabb az óvatosság és az elővigyázatosság. Sok mindent megtehetünk azért, hogy csökkentsük a megbetegedések kockázatát, ugyanis ebben az időszakban az influenza is fertőz - írja a The Sun.